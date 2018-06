Andreas Vitasek & Karl Hohenlohe führen durch “Nachklang 2018” am Wiener Zentralfriedhof

Der Nachklang 2018 findet vor der Karl-Borromäus-Kirche am Wiener Zentralfriedhof statt. Man darf sich auf klassische Klänge, Evergreens, Austro-Pop uvm. freuen, heißt es am Montag per Aussendung. Bei freiem Eintritt zu hören sind an diesem Abend auch die Künstler von Festklang, mit über 60 Sängern, von denen viele hauptberuflich an der Wiener Staats- oder Volksoper tätig sind, das Instrumentenensemble Vienna City Brass und das Schönbrunner Schlossorchester.

Es stehen rund 2.500 Sitzplätze zur Verfügung – first come, first serve.

Details zum “Nachklang 2018” am Wiener Zentralfriedhof

Datum: 7.6.2018, 18:30 – 20:30 Uhr

Ort: Wiener Zentralfriedhof vor der Karl-Borromäus-Kirche, Eingang über Wiener Zentralfriedhof Tor 2, Simmeringer Hauptstrasse 234, 1110 Wien

Es wird empfohlen mit den Wiener Öffis anzureisen, da die Einfahrt mit dem PKW über das Tor 2 am Veranstaltungstag nicht gestattet ist.

