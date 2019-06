In den Sommerferien gibt es tolle Programmpunkte für Kinder in Wien.

Sommerferien 2019 in Wien: Das Programm im Überblick

Die Sommerferien in Wien starten am Freitag den 28. Juni. Vor allem in der Bundeshauptstadt gibt es zahlreiche tolle Möglichkeiten, die Ferientage zu gestalten. Wir haben einen Überblick über das Ferienprogramm im Sommer.

Die Sommerferien stehen in den Startlöchern und so auch zahlreiche tolle Ferien-Aktionen in Wien. Wir haben einen Überblick über alle Möglichkeiten, die Sommerferien abwechlungsreich, lustig und abenteuerlich zu gestalten.

wienXtra-Ferienspiel in Wien

wienXtra-Ferienspiel: Beim wienXtra-Ferienspiel in Wien kommt mit Sicherheit keine Langeweile auf. Zahlreiche Workshops und Aktionen gibt es für Kinder von 6 bis 13 Jahren. Seit 5. Juni gibt es das Programm online.

Ferien im Haus des Meeres: Im Haus des Meeres erwartet die Kinder samt Eltern tolle Highlights in den Sommerferien. Zwischen dem 1. Juli und dem 6. September jeweils von Montag bis Freitag gibt es ein interaktives Programm.



Eine "Nacht im Museum" im NHM Wien verbringen



Sommerferien im NHM Wien: Auf die Kinder im NHM Wien wartet eine spannende Rätseltour sowie eine Übernachtung im Dinosauriersaal.

Die besten Eissalons in Wien: Eis ist immer eine gute Abwechslung und bei den heißen Temperaturen in Wien auch eine perfekte Abkühlung. Wir haben einen Überblick über die besten Eissalons in Wien.

Badespaß in Wien

Gratis- Badeplätze in Wien: Wiens Gratis-Badeplätze haben neben dem offensichtlichen Benefit durch die Kostenersparnis häufig noch einen weiteren entscheidenen Vorteil und zwar viele Liegewiesen an den städtischen Gewässern gelten nach wie vor als absoluter Geheimtipp.

Frei- und Schwimmbäder: Zusätzlich gibt es noch viele weitere Frei- und Schwimmbäder für den perfekten Badespaß in der Bundeshauptstadt.

Donau-Badestellen: Wer im Sommer Abkühlung sucht, ist an der Donau genau richtig. Hier können Sie in städtischen Bädern, an Strandabschnitten oder Badestegen baden - großteils auch kostenlos.

Sommerkinos in der Bundeshauptstadt

Sommerkinos: Ob am Dach, am Karlsplatz, im ehemaligen Schlachthof, im Augarten oder als Wanderkino durch die Bezirke - die Locations der Wiener Sommerkinos sind ebenso vielseitig wie die gebotene Filmkost.

Spaß im Hochseilklettergarten in Wien

Klettergarten: Klettern erfreut sich nicht nur an der Boulder-Wand immer größerer Beliebtheit, auch Hochseilgärten verbinden die neue Trendsportart mit jeder Menge Spaß. In Wien gibt es nicht nur einen Waldseilpark am Kahlenberg sondern auch einen Klettergarten im Gänsehäufel.

Wasserspielplätze: Falls die Hitzewelle in der Bundeshauptstadt weiter anhält, sorgt einer der vielen Wasserspielplätze in Wien für Abkühlung.

Ferienspaß auf Schloss Hof

Schloss Hof: Von 3. August bis 1. September startet das Ferienprogramm auf Schloss Hof. Auf die Kinder wartete ein buntes Programm mit täglichen Workshops und Kultur-Programm an den Wochenenden.

VHS Wien: Die Wiener Volkshochschulen bieten fünf Sommerprogramme an, an denen Schulkinder von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr betreut werden.

Motorikparks: In Wien gibt es neben Wasserspielplätze auch noch zusätzlich Motorikparks, die gratis genützt werden können. Diese bieten Bewegung und Spaß für alle Altersgruppen.

Popfest und Lichterfest im Juli in Wien

Popfest am Karlsplatz: Vom 25. bis 28. Juli findet das Wiener Popfest am Karlsplatz statt. Bei freien Eintritt werden rund 70 heimische Acts auf zehn Bühnen dargeboten. Unter anderem wird das Wien Museum bespielt.

Lichterfest: Das romantische Lichterfest an der Alten Donau in Wien gilt seit Jahren als wahrer Publikumsmagnet. Heuer steigt das Spektakel am Samstag, den 27. Juli.

Vienna.at wünscht einen schönen Sommer!