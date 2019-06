Wiener Ferienspiel 2019 mit vielfältigem Angebot für Kinder

Beim wienXtra-ferienspiel kommt garantiert keine Langeweile auf: In den Sommerferien können Kinder von 6 bis 13 Jahren bei zahlreichen Aktionen, Workshops und Vorträgen viel erleben. Mehr dazu hier erfahren.

Das Ferienspiel sorgt für neun aufregende Wochen voller Ferienspaß. Den Beginn macht das Startfest am 29. und 30. Juni im Donaupark. Familien dürfen sich auf ein Bühnenprogramm mit cooler Kindermusik, Tanz und Theater, ferienspiel-Maskottchen Holli und anderen Acts freuen. Bei mehr als 60 Erlebnisstationen gibt es für jeden etwas zu entdecken.

Buntes Programm für Kindern in den Sommerferien

Danach vergeht kein Ferientag wie der andere, denn das Programm gestaltet sich auch in diesem Jahr abwechslungsreich:

Viele Ferienspiel-Aktionen mit Nachhaltigkeitswert

Eine ganze Reihe von ferienspiel-Aktionen haben Nachhaltigkeit, bewussten Lebensstil und ökologisches Bewusstsein als gemeinsames Thema. Spielerische Freude am Entdecken, Erforschen, Ausprobieren steht dabei im Mittelpunkt.

Was glückliche Vorstadthühner brauchen vermittelt die Aktion "Ei, Ei, Vorstadt-Ei". Kreatives Werken mit Recyclingmaterial, Kochkurse und viele Naturaktionen wie "Lehrteich Türkenschanzpark" zeigen, dass der sensible Umgang mit unseren Ressourcen für alle wichtig und gar nicht so schwer ist.