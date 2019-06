Ab ins kühle Nass: Die Wiener Wasserspielplätze im Überblick

Die Sommerhitze hat Wien fest im Griff. Für Abkühlung können die zahlreichen Wasserspielplätze in Wien sorgen. Wir haben einen Überblick für euch.

Vor allem in der Stadt hat uns die Hitze fest im Griff. Abkühlung kann man sich auf einem der vielen Wasserspielplätze in Wien verschaffen. Beliebt sind vor allem der Wasserturm in Favoriten und der Wasserspielplatz auf der Donauinsel. Diese sind bei freiem Eintritt zu besuchen.