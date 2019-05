VHS Sommerakademien: Programm der Wiener Volkshochschulen

Die Sommerferien nahen und viele Eltern stehen vor der Frage der Kinderbetreuung. Die Wiener Volkshochschulen bieten fünf Sommerprogramme an, an denen Schulkinder von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr betreut werden.

Jede Akademie hat einen anderen Themenschwerpunkt, dem sich die Kinder eine Woche lang intensiv widmen können: Spiel, Wissenschaft, Kultur, Kulinarik und Kreativität – im Vordergrund der Sommerakademien steht der Spaß und die Möglichkeit individuelle Interessen zu entdecken und zu fördern. Am Ende jeder Sommerakademie gibt es ein Abschlussevent, bei dem Kinder ihren Familien und Freunden ihre neuen Fertigkeiten präsentieren können.

Selfies sind out – Fotografieren für Jugendliche

Ein Treffen mit Freunden, eine lustige Situation – sofort wird das Handy gezückt, um den Moment festzuhalten und mit anderen zu teilen. Spannend wird es aber, wenn man mehr über die Technik des Fotografierens und die richtigen Tricks lernt. In dieser Sommerakademie zeigt ein Profi auf einer Fotosafari, wie man die neuen Kenntnisse gleich anwendet.

In der Keramikwerkstatt kann man verschiedene Techniken mit Ton ausprobieren: Modellieren, die Aufbau- und die Plattentechnik, Töpfern an der Scheibe oder Überformen. Dabei gibt es tatkräftige Unterstützung einer Keramikerin. Weil der Ton Zeit zum Trocknen braucht, ehe der Rohbrand möglich ist, gibt es im September einen Glasurtermin für alle.

In Workshops wird gemeinsam spielerisch die Geschichte und jeden Tag eine neue Epoche erkundet: Kochen wie die alten Römer, schreiben mit Hieroglyphen wie die alten Ägypter, antike Rezepte zum Ausprobieren und alles darüber, wie schreckeinflößend die Wikinger wirklich waren. An einem Tag gibt es außerdem einen Ausflug in ein Museum der Stadt Wien.