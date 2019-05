Großbrand in Wien-Simmering nicht durch Brandstiftung ausgelöst

Nach dem Großbrand in Wien-Simmering konnte nun nach ersten Ermittlungen eine Brandstiftung ausgeschlossen und der Ort des Feuerausbruchs eingegrenzt werden.

Bei dem Brand in Wien-Simmering am vergangenen Samstag sind die Ermittler bei der Ursachenforschung ein großes Stück vorangekommen. Brandstiftung ist demnach auszuschließen, sagte der Leiter der Brandermittlergruppe des Landeskriminalamtes, Armin Ortner, am Dienstag zur APA und zum ORF.

Altes Haus, alte Installationen

Ortner wies daraufhin, dass das Haus in den 50er-Jahren errichtet wurde. Dementsprechend alt sind auch die Installationen, was die Ermittler mit berücksichtigen. Dem damaligen Standard entsprechend sind auch die Brandschutzeinrichtungen, was eine mögliche Erklärung für die rasante Ausbreitung des Feuers über etwa 200 Meter wäre. Augenzeugen hätten von einer regelrechten Feuerwalze gesprochen. Auch die Dachgeschoßwohnungen waren bereits in den 50er-Jahren beim Neubau errichtet worden.