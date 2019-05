Großbrand in Simmering: Zahlreiche Spenden und große Hilfsbereitschaft für Brandopfer

Eine Welle der Hilfsbereitschaft rollt momentan durch den Bezirk Simmering: Mit vereinten Kräften werden Sach- und Geldspenden gesammelt, um die hunderten Opfer des Brandes vom Samstag nach Kräften zu unterstützen. Der "Verein Leiwandes Simmering" und die Caritas machen für die Brandopfer mobil. Wer noch spenden möchte, findet hier alle Infos.

Nach dem Großbrand in Simmering , der am Samstagvormittag in einem Wohnkomplex in der Simmeringer Haupstraße ausbrach, und den die Feuerwehr erst nach zehnstündigen Löscharbeiten unter Kontrolle bringen konnte, stehen Schätzungen zufolge 370 Bewohner in 190 Wohneinheiten mehr oder weniger vor dem Nichts.

“Verein Leiwandes Simmering” koordiniert Spenden an Brandopfer

Der “Verein Leiwandes Simmering” wurde jedoch noch am Samstag via Facebook aktiv, um die Bezirksbewohnerinnen und Bewohner, sowie sonstige Hilfsbereite, die den Opfern des Feuers helfen möchten, zu koordinieren. “Unsere Spendenaktion läuft bereits an, die Spendenbereitschaft der Simmeringer ist enorm!” wurde wenige Stunden später am Sonntag vermeldet. Der Verein rief dazu auf, sich zur Abgabe von Sachspenden mit der Bezirksvorstehung in Verbindung zu setzen. Geldspenden würden über das Vereinskonto gesammelt und den Betroffenen direkt weitergegeben. “Schnelle Hilfe ist immer die beste Hilfe!!” so der Verein auf seiner Facebook-Seite.