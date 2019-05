Nach Großbrand in Simmering: Begehung mit Bewohnern geplant

ATIB lädt Betroffene zum gratis Essen in der Moschee ein

Ende der Woche könnte dann – sofern es keine Sicherheitsbedenken gibt – eine Stiege bereits wieder für die Bewohner freigegeben werden, wurde betont. Auch für den Straßenbahnverkehr gibt es bereits Pläne. Dieser könnte morgen, Dienstag, wieder aufgenommen werden, hieß es.

Unterdessen hat die türkisch-islamische Union in Österreich – ATIB – die Betroffenen eingeladen, gratis in der Moschee in der Gudrunstraße zu essen, wie “heute.at” berichtete. Auf der Facebook-Seite der Union heißt es: “Wir möchten unser Mitgefühl ausdrücken und laden alle betroffenen Simmeringerinnen und Simmeringer ein, die nächste Tage ihr Abendmahl kostenlos in unserer Moschee einzunehmen.”

(APA/Red)