Zahlreiche Events finden in Wien im Mai gratis statt.

Gratis im Mai: Bei diesen Events in Wien gibt es freien Eintritt

Wien hat im Mai wieder zahlreiche kostenlose Veranstaltungen für jeden Geschmack zu bieten. Hier findet ihr eine chronologische Übersicht.

Das Börserl schonen, aber trotzdem etwas erleben? Wir wissen, wann in Wien im Mai Events bei freiem Eintritt geboten werden und haben die Highlights des Monats für euch zusammengetragen.

Diese Veranstaltungen in Wien sind im Mai gratis 01. bis 31.05.2019: Gratis in die Wiener Museen

Wien strotzt nur so vor Museen, eine gewaltige Bandbreite an Dauer- und Sonderausstellungen wird kulturbegeisterten Besuchern dabei geboten. Sehr praktisch: Bei einer Vielzahl der Museen ist unter gewissen Voraussetzungen ein freier Eintritt möglich. >> Das Gratis-Angebot im Überblick

01. bis 31.05.2019: Offene und Historische Sternwarte

Die Kuffner Sternwarte bietet zu den Öffnungszeiten (So, Mo, Mi, Do) kostenlose Himmels-Beobachtungen und Gebäudeführungen an. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig, es wird um Spenden gebeten. Neu ist der wöchentlich stattfindende “International Monday”. >> Mehr zum kostenlosen Angebot

01. bis 31.05.2019: Besuch in den Wiener Bezirksmuseen

Jeder Wiener Bezirk hat sein eigenes Museum, das sich der Geschichte und den jeweiligen Besonderheiten widmet. Das gesammelte Wissen ist durch regelmäßig wechselnde Ausstellungen erlebbar. Der Eintritt in die Bezirksmuseen ist frei. >> Weitere Infos zu den Bezirksmuseen

01. bis 31.05.2019: Gratis-Aktionen der Wiener Einkaufsstraßen

Auch im Mai 2019 planen die Wiener Einkaufsstraßen wieder einige Gratis-Aktionen. Anlässlich des Muttertags gibt es in diesem Monat viele Aktionen. >> Hier ein Überblick nach Bezirken

01. bis 31.05.2019: Kunst im öffentlichen Raum erleben

In Wien lohnt es sich, mit offenen Augen durch die Stadt zu gehen. Sei es entlang von U-Bahnlinien, auf Plätzen oder in Form von Mahnmälern – hunderte Installationen beleben das Stadtbild und laden in der Hektik des Alltags zum kostenlosen Innehalten und Reflektieren ein. >> Zu den aktuellen Projekten

01.05.2019: Famlienfest im Schlosspark Schönbrunn

Mit einem Programm für Groß und Klein findet am 1. Mai ein Familienfest im Schönbrunner Schlosspark statt. Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz schaut vorbei. >> Hier mehr erfahren

01.05.2019: Tag der offenen Tür im MuTh

Am 1. Mai können Interessierte beim Tag der offenen Tür im MuTh hinter die Kulissen blicken. Dort wird unter anderem das Programm für die Saison 2019/20 präsentiert. >> Mehr Infos zum Tag der offenen Tür

01.05.2019: Tag der offenen Tür im Architekturzentrum Wien

Auf Einladung der Architecture Lounge des Architekturzentrum Wien gilt am Nationalfeiertag für alle Architekturinteressierten auch heuer wieder “Eintritt frei”.

02.05.2019: Saisonstart “Dritte Mann Tour”

Mit den beliebten Kanaltouren, einer Filmausstellung und anderen Highlights bietet Wien Kanal dem Filmklassiker “Der Dritte Mann” im Jubiläumsjahr am Karlsplatz eine große Bühne. Die Ausstellung auf dem Areal des Esperantoparks mit den 24 wichtigsten Szenen des Filmklassikers kann kostenlos besucht werden. >> Mehr dazu hier erfahren

04.05.2019: Dorotheum-Experten bewerten

Am Samstag, den 4. Mai, werden zahlreiche Dorotheum-Experten wieder mitgebrachte Schätze wie Gemälde, Porzellan, Glas, Skulpturen oder sonstige Sammelgegenstände kostenlos bei MyPlace in Wien-Favoriten bewerten. >> Die Aktion im Detail

04.05.2019: Pilates-Tag mit gratis Schnupperstunden

Am 4. Mai werden beim bereits dritten Pilates Tag kostenlose Trainingsstunden und Vorträge rund um das Thema Pilates auch in Wien geboten. >> Hier mehr erfahren

05.05.2019: Historientag im HGM

Am 5. Mai wird im Wiener Heeresgeschichtlichen Museum der diesjährige Historientag veranstaltet. Der Eintritt an diesem Sonntag ist frei. >> Zur Veranstaltung

08.05.2019: Fest der Freude am Heldenplatz

Traditionell wird am 8. Mai wieder zum Fest der Freude geladen. Die Besucher erwartet ein kostenloses Open Air-Konzert mit den Wiener Symphonikern sowie eine Rede des KZ-Überlebenden und Zeitzeugen Shaul Spielmann. Das Haus der Geschichte Österreich kann bei freiem Eintritt besucht werden. >> Das Programm am Heldenplatz

10.05.2019: Eröffnung der Wiener Festwochen

Am 10. Mai starten die Wiener Festwochen mit einem Open-Air-Event am Rathausplatz. Bei der Eröffnung mit dabei sind unter anderem Soap&Skin, Skero und Clara Luzia, der Eintritt ist frei. >> Details zur Eröffnungsshow

11.05.2019: Jubiläumsfest der Wiener Stadtwerke

Am 11. Mai feiern die Wiener Stadtwerke bei freiem Eintritt ihr 70-jähriges Bestehen mit einem “70 Jahre Zukunftsfest”. Den Besuchern wird ein buntes Rahmenprogramm mit zahlreichen Highlights geboten. >> Das Programm im Detail

17.05.2019: Multiplex CityWave startet

Ab 17. Mai wird vor der SCS wieder gesurft, wenn die Multiplex CityWave in die neue Saison startet. Zum Start gilt die Gratis-Aktion “first come, first surf”. >> Hier alle Infos zur Aktion

18.05.2019: ESC live im Votivkino

ESC-Fans kommen im Votivkino voll auf ihre Kosten, denn das große Finale wird am 18. Mai live und bei freiem Eintritt übertragen. Einlass zum Public Viewing im Kinosaal ist ab 20.00 Uhr, Plätze können nicht reserviert werden.

28.05.2019: Lange Nacht der Bewerbung

40 Unternehmen, 250 Bewerber und 800 Zukunftsdates in einer Nacht: Am 28. Mai geht am wko campus wien zum zweiten Mal die Lange Nacht der Bewerbung über die Bühne. >> Die Details