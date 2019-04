Eintritt frei: Historientag im Heeresgeschichtlichen Museum in Wien

Am 5. Mai wird im Wiener Heeresgeschichtlichen Museum der diesjährige Historientag veranstaltet. Der Eintritt an diesem Sonntag ist frei.

Zwischen 9 und 15 Uhr können Kinder und Erwachsene am 5. Mai 2019 im Heeresgeschichtlichen Museum Uniformen, Ausrüstungen und Gerät der vier Besatzungsmächte erleben, wie sie ab 1945 in Wien präsent waren. Professionelle Darstellerinnen und Darsteller setzen die Zeit von Swing, Kaugummi und Schwarzmarkt – als die Amerikaner, Franzosen, Russen und Briten als Soldaten den Alltag der Stadt prägten – professionell in Szene.