Gratis-Aktion zum Start der Multiplex CityWave in der SCS

Mit einer Gratis-Aktion startet die Multiplex CityWave in die dritte Saison in der SCS. ©Philipp Lipiarski

Ab 17. Mai wird vor der SCS wieder gesurft, wenn die Multiplex CityWave in die neue Saison startet. Zum Start gilt die Gratis-Aktion "first come, first surf".

Die einzigartige Surfwelle CityWave startet in das vierte Betriebsjahr und bereichert heuer bereits zum dritten Mal in Folge das Freizeit- und Entertainmentangebot der Shopping City Süd. Der Sommer-Hotspot auf den SCS Multiplex Terrassen zählte im Vorjahr rund 250.000 Gäste und 10.000 gebuchte Surfstunden.

Die CityWave Saison läuft heuer von Mitte Mai bis September und bringt auf ihrer 800 Quadratmeter großen Plattform mit Liegestühlen, einer Beachbar und feinster Musik von Radio Superfly Hawaii Feeling nach Vösendorf.

Gratis Surfen zum Saisonopening der Multiplex CityWave Das bereits zur Tradition gewordene “first come, first surf” gratis Surfevent findet am Freitag, den 17. Mai ab 12.00 Uhr statt. Der Reihenfolge des Eintreffens nach werden gratis Surfslots für Beginner und Fortgeschrittene vergeben. Bei der Demo-Session von Surf-Profis und dem CityWave Team kann man Motivation für den Surfsommer auf der Multiplex CityWave sammeln. Der Eintritt auf die Plattform ist auch den gesamten Sommer über frei.

Am Samstag, den 18. Mai, folgt dann die offizielle Eröffnung durch Landesrat Martin Eichtinger in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Wellenreiten für Anfänger und Profis Die CityWave ermöglicht Wellenreiten unter einfachsten und sichersten Bedingungen. Anfänger wie Profis finden sich auf der stehenden Welle, die auf dem Prinzip des Münchner Eisbaches basiert, sehr schnell zurecht und machen in kürzester Zeit enorme Fortschritte. Dank professionellem Coaching und einer Haltestange gelingen schon die ersten Versuche ganz leicht.

Das Wasser wird von acht Pumpen in einem geschlossenen Kreislauf in das Surfbecken gewälzt und formt sich so zu einer 7,5 Meter breiten “deepwater” Surfwelle. Durch eine Wassertiefe von bis zu 1,4 Metern lässt sich die CityWave mit regulären Surfboards samt Finnen fahren und ermöglicht spektakuläre Turns und Tricks.

Surf Sessions für Beginner, Advanced oder Profis sind ab sofort online buchbar.