Dritter Pilates Tag mit Gratis-Schnupperstunden in Wien

Am 4. Mai werden beim bereits dritten Pilates Tag kostenlose Trainingsstunden und Vorträge rund um das Thema Pilates geboten.

Anlässlich des internationalen Pilates Tages am Samstag, den 4. Mai 2019, wird auch der Pilates Verband Austria gemeinsam mit seinen Mitgliedern ein starkes Lebenszeichen setzen.

Kostenlose Pilates-Schnupperstunden in ganz Österreich

Unter dem Motto “Pilates bringt Körper und Geist in Einklang” wird ein umfangreiches Programm mit kostenlosen Pilates-Schnupperstunden und Vorträgen rund um die Trainingsmethode in mehreren Studios in ganz Österreich angeboten und zum Mitmachen eingeladen.