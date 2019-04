Lange Nacht der Bewerbung am 28. Mai in Wien

40 Unternehmen, 250 Bewerber und 800 Zukunftsdates in einer Nacht: Am 28. Mai geht am wko campus wien zum zweiten Mal die Lange Nacht der Bewerbung über die Bühne.

Am 28. Mai 2019 findet im Karl Dittrich Saal am wko campus wien wieder die Lange Nacht der Bewerbung statt. An diesem Tag erfahren Bewerber, wie sie zum Must-Have für Arbeitgeber werden. Danach erleben Unternehmen nicht nur das wahre Feuer im Bewerber, sondern entdecken Hidden Champions, die sie durch übliche Stelleninserate nicht erreichen.

Die Initiatorin der Langen Nacht der Bewerbung, Business- und Karrierecoach Doria Pfob, hat den Nerv der Zeit getroffen. Nach einem gelungenen Start 2017 in Graz findet das Karriere-Event nun bereits in drei Bundesländern erfolgreich statt – Wien, Steiermark und Kärnten.

>> Anmeldungen Bewerber sind von 24. April bis 15. Mai auf www.langenachtderbewerbung.com möglich