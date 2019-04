(Gratis-)Aktionen der Wiener Einkaufsstraßen im Mai 2019

Auch im Mai planen die Wiener Einkaufsstraßen wieder ein paar tolle Aktionen. Hier finden Sie einen Überblick nach Bezirken.

Hier die Aktionen der Wiener Einkaufsstraßen im Mai 2019:

7. Neubau Neubaugasse

Am 3. und 4. Mai 2019 findet wieder der bekannte Neubaugassen-Flohmarkt. Dieser findet an beiden Tagen zwischen 08:00 und 19:00 Uhr statt. Dort können die Besucher durch lässige Klamotten, Vintage, Accessories, Schuhe sowie Kleinmöbel, Kunst und vieles mehr stöbern. Mehr als 300 Standler werden an dem Flohmarkt teilnehmen. Auch eine tolle kulinarische Auswahl und musikalische Unterhaltung wartet auf das Publikum.

8. Josefstadt Lerchenfelder StraßeAm 3., 10., 24. und 31. Mai 2019 findet der Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio Eck statt. Dieser ist immer Freitags zwischen 09:00 und 18:00 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße – Ecke Schottenfeldgasse).

Hamerlingpark

Am 11. Mai findet ein Privatflohmarkt der IG Kaufleute Josefstadt am Hamerlingpark (Eingang Skodagasse) in der Zeit von 09:00 bis 15:00 Uhr statt-

9. Alsergrund Servitenviertel

Am 8. Mai zwischen 11:00 und 17:00 Uhr werden die Besucher zum Tag der offenen Tür “Blühendes Servitenviertel” geladen. Dieser wird in Zusammenarbeit mit der BOKU und er Gebietsbetreuung Stadterneuerung Wien Mitte veranstaltet. In der Bergasse 30 bei “Massi Design” ist der Infopoint. Vorträge, Informationen und ein Rundgang zu den Themen “Garteln ums Eck”, “50 Grüne Häuser” sowie das Projekt “Baumscheiben Begrünung” runden das Programm ab. Der gemeinsame Ausklang findet im gemütlichen “Grün” des Viertel mit Smoothies und Bärlauchbroten statt.

Servitenplatz

Ab 16. Mai findet am Servitenplatz immer donnerstags (mit Ausnahme von Feiertagen)ein großer Wochenmarkt statt. Dort gibt es regionale, österreichische Produkte sowie europäische Spezialitäten. Die Marktbetriebe bieten neben Obst und Gemüse auch verschiedene Käse-, Fleisch- und Wurstspezialitäten sowie Fisch, Olivenöl, Antipasti, Weine, Gebäck, Brot und vieles mehr an. Weitere Termine sind der 16. Mai zwischen 10:00 bis 19:00 und der 23. Mai zwischen 10:00 bis 19:00 Uhr.

12. Meidling Meidlinger Hauptstraße

Knapp vor dem Muttertag findet am Donnerstag dem 9. und Freitag dem 10. Mai von 8:00 – 18:00 Uhr das zweite Marktfest in diesem Jahr auf der Meidlinger Hauptstraße statt. Neben einem vielfältigen Sortiment an Mode, Spielwaren, Haushaltswaren und kulinarischen Schmankerln ergänzt frisches Obst und Gemüse das Angebot. Auf dem Meidlinger Platzl wird es wieder einen kleinen Flohmarkt geben. Kinder können sich auf eine süße Überraschung freuen.

13. Hietzing Kurz vor dem Muttertag werden zahlreiche Schoko-Herzen an die Kunden des Carré Hietzing verschenkt. Diese Aktion hat in Hietzing Tradition und findet zwischen dem 6. und 10. Mai 2019 statt.

Ober St. Veiter Grätzlfest

Am Freitag dem 17. und Samstag dem 18. Mai findet wieder das traditionelle Ober St. Veiter Grätzelfest statt. Dort gibt es köstliche Schmankerl, Schnäppchen der örtlichen Kaufleute vor und in den Geschäften sowie Marktstandln, ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Live-Music-Acts und ein tolles Kinderprogramm.

19. Döbling Döblinger Hauptstraße

Jeden Mittwoch (8. 15., 22., und 29. Mai findet der Döblinger Wochenmarkt in der Gatterburggasse statt. Dort können Produkte wie Fleisch, Fisch, Obst und Gemüse sowie feine Antipasti erworben werden.

20. Brigittenau Allerheiligenplatz

Am 20. Mai gibt es im 20. Bezirk in den Mitgliedsbetrieben zwischen 09:00 und 18:00 Uhr wieder “Süßes oder Saures” zum Einkauf. Solange der Vorrat reicht.

22. Donaustadt Stadlau

Jeden Freitag (03., 10., 17. und 24.05.2019) zwischen 08:00 und 12:30 Uhr findet der Stadtlauer Bauernmarkt statt. Dort gibt es Mehlspeisen, Fisch & Geflügel, Honig & Schnaps, Wein, Wurst & Käse, Marmelade, Brot & Saft und vieles mehr.

03.05. und 17.05.: Stadlauer Park zwischen altem Bahnhof und Post

10.05. und 24.05.: Piazza Star22, Erzherzog-Karl-Straße 129.