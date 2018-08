Eintritt frei: Kostenlose Events in Wien im August

Um kein kostenloses Event im August zu verpassen, haben wir für euch die besten Veranstaltungen zusammengetragen, die in diesem Monat in Wien bei freiem Eintritt besucht werden können.

Im August finden in Wien zahlreiche Veranstaltungen statt, die bei freiem Eintritt besucht werden können und somit den Geldbeutel schonen. Wir haben für euch die besten kostenlosen Events chronologisch zusammengetragen, damit euch garantiert nichts entgeht.

Gratis Veranstaltungen in Wien: Die Events im August im Überblick 08.06. bis 14.09.2018: Volxkino

Auch in diesem Jahr ist das durch die Bezirke tingelnde Volxkino in seiner bereits 29. Ausgabe wieder ein Fixstarter unter den Open-Air-Kinos der Stadt. Bei freiem Eintritt wird bis Mitte September ein Filmprogramm mit preisgekrönten Produktionen und zeitlosen Filmklassikern gezeigt. >> Hier das gesamte Programm auf einen Blick

30.06. bis 02.09.2018: Filmfestival am Rathausplatz

65 Tage lang können Fans und Freunde der Musik unter freiem Himmel und vor traumhafter Kulisse beim Filmfestival am Wiener Rathausplatz kostenlos Kunst und Kultur von höchster Qualität genießen. Auch heuer werden hochkarätige musikalische Highlights von Oper über Ballett bis Rockkonzert gezeigt. >> Hier das gesamte Programm zum Film Festival

02.07. bis 31.08.2018: Lesen im Park

Im Rahmen des Schwerpunkts „Lesen im Park“ werden Kinder von drei bis zehn Jahren auf Spielplätzen und in Parks spielerisch zum Lesen und zur Beschäftigung mit Büchern animiert. Bilderbücher, Kinder-Krimis, Erstlese-Texte, Abenteuergeschichten, Sachbücher und vieles mehr befinden sich vor Ort und können unbürokratisch entliehen werden. >> Details zur Aktion

03.07. bis 24.08.2018: “dotdotdot”-Kurzfilmfestival

Rund 150 Produktionen samt Gesprächen mit nationalen und internationalen Gästen locken beim diesjährigen dotdotdot-Kurzfilmfestival wieder in den 8. Bezirk. Der Ticketspreis ist nach dem Motto “Pay As You Can” frei wählbar, ebenso ist es möglich, freien Eintritt in Anspruch zu nehmen. >> Das komplette Filmprogramm im Überblick

12.07. bis 30.08.2018: O-Töne-Festival

Einen sommerlichen und frischluftigen Einblick in die aktuelle heimische Literaturproduktion bietet das Wiener O-Töne-Festival im Museumsquartier heuer bis Ende August. Der Eintritt zu den Lesungen ist frei. >> Das Programm

13.07. bis 01.09.2018: “frame[o]ut”-Festival im MQ

Das “frame[o]ut”-Festival im Museumsquartier geht heuer an 16 Spielabenden – jeden Freitag im Haupthof, jeden Samstag im Hof 8 bei den Boulebahnen – über die Bühne. Mit fünf Österreichpremieren, neuen Dokumentarfilmen und Kurzfilmprogrammen gibt es für Cineasten bei freiem Eintritt wieder viel zu entdecken. >> Zum Programm

20.07. bis 02.09.2018: Open-Air Kino auf den SCS Multiplex Terrassen

Beim ersten Open-Air Sommerkino auf den SCS Multiplex Terrassen gibt es jedes Wochenende einen Mix aus kultigen, österreichischen Filmen, Highlights aus Hollywood und Konzertfilmen. Teilweise können Besucher das Programm auf Facebook sogar direkt mitbestimmen. >> Mehr Infos zum SCS-Sommerkino

23.07. bis 10.08.2018: Platzkonzerte im WUK

Bei freiem Eintritt warten in diesem Sommer 15 Konzerte im Innenhof des Wiener WUK. Das Platzkonzerte-Programm präsentiert heuer Musiker aus allen Richtungen, von Pop und Folk bis Blues. >> Das Programm im Detail

01. bis 22.08.2018: Kino im Kammergarten

Im August verbreitet das Kino im Kammergarten Flower Power Feeling vor dem Unteren Belvedere. Unter dem Motto Spirit of 68 werden täglich ab 21.00 Uhr Filme rund um die Themen der 60er-Jahre gezeigt. Das Ticket für das Untere Belvedere ist zugleich Kinoticket, Jahreskarten-Besitzer erhalten freien Eintritt zu allen Filmen. >> Hier geht’s zum Programm

01. bis 31.08.2018: Gratis in die Wiener Museen

Wien strotzt nur so vor Museen, eine gewaltige Bandbreite an Dauer- und Sonderausstellungen wird kulturbegeisterten Besuchern dabei geboten. Sehr praktisch: Bei einer Vielzahl der Museen ist unter gewissen Voraussetzungen ein freier Eintritt möglich. >> Hier eine ausführliche Übersicht über das Gratis-Angebot

01. bis 31.08.2018: Besuch in den Wiener Bezirksmuseen

Jeder Wiener Bezirk hat sein eigenes Museum, das sich der Geschichte und den jeweiligen Besonderheiten widmet. Das gesammelte Wissen ist durch regelmäßig wechselnde Ausstellungen erlebbar. Der Eintritt in die Bezirksmuseen ist frei, um den Zugang zur historischen Entwicklung eines Grätzels zu ermöglichen. >> Weitere Infos zu den Bezirksmuseen

01. bis 31.08.2018: Kunst im öffentlichen Raum erleben

In Wien lohnt es sich, mit offenen Augen durch die Stadt zu gehen. Sei es entlang von U-Bahnlinien, auf Plätzen oder in Form von Mahnmälern – hunderte Installationen beleben das Stadtbild und laden in der Hektik des Alltags zum kostenlosen Innehalten und Reflektieren ein. >> Hier gibt’s einen Überblick über aktuelle Projekte

01. bis 05.08.2018: Vienna Major 2018

Eine Gastro-Genusszone, Public Viewing Area, DJs und jede Menge Action warten beim Vienna Major 2018 auf die Besucher. Der Eintritt zum Veranstaltungsgelände ist prinzipiell frei, dennoch gibt es auch Tickets zu kaufen. >> Alles zum Vienna Major im VIENNA.at-Special

01., 08., 15. und 29.08.2018: Architektur.Film.Sommer

Einen Monat lang werden Filme im Hof des Architekturzentrums, direkt beim Museumsquartier Wien, gezeigt, die sich mit der Insfrastruktur von Städten, mit innovativen Ideen und Themen rund um Architektur beschäftigen. Der Eintritt ist frei. >> Das Programm im Überblick

02., 09., 16., 23. und 30.08.2018: Gratis-Yoga am CopaBeach

Bis 30. August gibt es am CopaBach jeden Donnerstag von 18.30 bis 19.30 Uhr direkt am Strand professionelle Vinyasa Flow Yoga-Stunden. Treffpunkt ist pünktlich um 18.30 an der Beach Area. >> Mehr Infos dazu

04. und 05.08.2018: Wein & Co. Sommerfestival

Anfang August findet das 1. Sommerfestival von Wein & Co in Wien statt. Anlässlich des “Tag des Champagners” am 4. August knallen die Korken im Augarten. Der Eintritt ist frei. >> Mehr Infos zum Sommerfestival

04.08. bis 02.09.2018: Space for Kids

In der Kunsthalle Wien findet ein tolles Event für Kinder statt: Die Ausstellung “Space for Kids -WeltTraumStadt” zeigt Projekte, die von Kindern erstellt wurden. Der Eintritt für Kinder und Jugendliche unter 19 Jahren ist frei, Erwachsene zahlen nach dem “Pay as you wish”-Prinzip. >> Alles zur Ausstellung

11.08.2018: 1. Hundewaschtag Wiens

Sascha Kostelecky, Inhaber des Hundefeinkostladens, und sein Team laden am 11. August zum ersten Hunde-Waschtag Wiens. Alle notwendigen „Waschmittel“ werden vor Ort kostenlos zur Verfügung gestellt. >> Mehr zur tierischen Schaumparty

16. bis 18.08.2018: Stummfilmfestival “Stumm & Laut”

Auch heuer findet am Columbusplatz in Wien-Favoriten im August wieder das Stummfilmfestival “Stumm & Laut” statt. Das besondere dieser Veranstaltungsreihe ist nicht nur die Aufführung selten gezeigter historischer Filme, sondern die Kombination mit einer eigens für den jeweiligen Film arrangierten Livemusik. Der Eintritt ist an allen Tagen frei. >> Das diesjährige Programm im Überblick

17. und 18.08.2018: Hafen Open Air

Fans von Rainhard Fendrich können sich freuen, denn der Sänger steht beim diesjährigen Hafen Open Air am Alberner Hafen in Wien mit einem Best of-Programm samt verstärkter Band als Hauptact auf der Bühne. >> Mehr zum kostenlosen Kult-Festival in Simmering

17. bis 20.08.2018: Neustifter Kirtag

Im August verwandelt sich Neustift am Walde wieder zum Schauplatz des Wiener Traditionsfestes – dann findet nämlich der Neustifter Kirtag statt. Das Kult-Event ist aus dem Heurigenkalender in Wien-Döbling nicht mehr wegzudenken, zahlreiche Kirtags-Standeln und ein Festakt sorgen für die Unterhaltung der Besucher. >> Das Event auf Facebook

24. bis 26.08.2018: Vienna Food Festival

Auch im Sommer 2018 findet wieder das Vienna Food Festival statt. Kulinarik-Freunde werden am Vorplatz des Wiener Museumsquartiers mit Speisen von 25 nationalen und internationalen Food-Trucks versorgt. Auch für Unterhaltung wird gesorgt. >> Mehr zum Food Festival

25.08.2018: Gürtel-Nightwalk

Am Samstag, den 25. August 2018, findet bereits zum 21. Mal der Wiener Gürtel-Nightwalk statt. Zahlreiche Gratiskonzerte, DJs und die Atmosphäre von 20 Lokalen warten auf die Besucher. >> Mehr zum Event

25. und 26.08.2018: Veganmania

Bei der Veganmania dreht sich Ende August auf der Leuchtturmwiese (bei der U1 Station Donauinsel) wieder alles um gesundes, umweltbewusstes Genießen. Eine breite kulinarische Auswahl – von Fastfood bis hin zur gesunden Rohkost – zeigt die Vielfalt der veganen Küche auf und lässt keine Wünsche offen. Der Eintritt ist frei.

26.08.2018: Open Air-Perfektion vor dem Rathaus

Die Wiener Tanzschulen laden am 26. August bei freiem Eintritt zur Open Air-Perfektion vor dem Wiener Rathaus. >> Alles zum kostenlosen Tanz-Event hier