Gratis-Yoga am CopaBeach an der Neuen Donau Wien

Der CopaBeach bietet nicht nur Stand-Up-Paddeling, E-Scooter und Segways, sondern auch Gratis-Yoga mit Anna Erb. Bis 30. August gibt es jeden Donnerstag eine Gratis-Stunde.

Bis 30. August gibt es am CopaBach jeden Donnerstagmorgen von 18:30 bis 19:30 Uhr direkt am Strand professionelle Vinyasa Flow Yoga-Stunden. Treffpunkt ist pünktlich um 18:30 an der Beach Area. Alles was man braucht sind eine eigene Yoga Matte und sportliche Kleidung, Handtuch, Wasserflasche, Sonnenbrille. Um Anmeldung wird zwar gebeten, allerdings werden auch Kurzentschlossene gerne gesehen.