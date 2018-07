Gratiskonzerte und Mitgestaltung der Stadt beim Wiener Gürtel-Nightwalk

Am 25. August 2018 findet bereits zum 21. Mal der Wiener Gürtel-Nightwalk statt. Zahlreiche Gratiskonzerte, DJs und die Atmosphäre von 20 Lokalen warten auf die Besucher. Die Veranstalter wollen allerdings heuer die Kreativität der Besucher beflügeln. Diese können Ideen für die Weiterentwicklung des einstigen Problemgebiets einbringen.

Am Grundkonzept ändert sich aber nichts: Insgesamt treten an dem Abend rund 70 Bands und DJs bei freiem Eintritt in und vor etwa 20 Lokalen im Gebiet zwischen Ottakringer Straße und Thaliastraße auf. Im Zentrum stehen die vier Open-Air-Bühnen vor jenen Häusern, die vor mehr als zwei Jahrzehnten die Vorhut bei der Besiedlung der damaligen Problemzone gemacht haben.