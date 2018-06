dotdotdot 2018: Das Programm beim Kurzfilmfestival im Volkskundemuseum

Ein Sommerkino-Vergnügen der besonderen Art wird beim Kurzfilmfestival dotdotdot geboten. Das Volkskundemuseum Wien wird ab 3. Juli zum bereits neunten Mal zur Reflexionsfläche für risikofreudige, unbequeme, vibrierende, beflügelnde und bewegende kurze Filmformate. Der heurige Programmschwerpunkt heißt “We’re in this together now!”.

An den rund 150 Filmen docken in diesem Jahr Filmgespräche mit internationalen und österreichischen Gästen, Workshops, Konzerte, Partys und Interventionen im öffentlichen Raum an. Außerdem wöchentlich fix im Programm: dotdotdot 4plus für Menschen ab 4 Jahren und barriereFREItage für gehörlose und schwerhörige Menschen.

3. Juli, ab 17.00 Uhr

FESTIVAL-KICKOFF

Buntes Programm mit Foto-Box, Party-Games, Paul Divjaks Diskobett und diversen Open Air Screenings

5. Juli, 21.00 Uhr

FESTIVAL-ERÖFFNUNG: PERSON TO PERSON

6. Juli, 21.30 Uhr

MISSBRAUCH WIRD BESTRAFT

12. Juli, 17.00 Uhr

FESTIVAL-ERÖFFNUNG dotdotdot 4plus: 1, 2, 3, WIE ZAUBEREI

12. Juli, 21.30 Uhr

CAT VIDEO FESTIVAL: ANIMATED CATS

13. Juli, 21.30 Uhr

CHRISTIANA PERSCHON: VISUAL MOTHERS

19. Juli, 17.00 Uhr

dotdotdot 4plus: DRACHEN HABEN VIEL ZU LACHEN

19. Juli, 21.30 Uhr

GO FORWARD, NEVER LOOK BACK

20. Juli, 21.30 Uhr

LIEBE, VIELLEICHT

26. Juli, 17.00 Uhr

dotdotdot 4plus: FILME + KONZERT: BIM BAM BOOM RHYTHMUS SAFARI

26. Juli, 21.00 Uhr

SIGNE BAUMANE: TEAT BEAT OF SEX

27. Juli, 21.00 Uhr

TRICKY WOMEN: EVERY BODY BEAUTIFUL

2. August, 17.00 Uhr

dotdotdot 4plus: SCHUHU, SCHUHU, WOVON TRÄUMST DU?

2. August, 21.00 Uhr

PUSSY HAVE THE POWER

3. August, 21.00 Uhr

IONA RUKSCHCIO: < COMMON PLACES 2 > (WIEN-PREMIERE)

9. August, 17.00 Uhr

dotdotdot 4plus: FÜR HUND UND KATZ IST AUCH NOCH PLATZ

9. August, 21.00 Uhr

A PERFECT ME, A PERFECT YOU

10. August, 21.00 Uhr

DAS ERSTE UND DAS LETZTE MAL

16. August, 17.00 Uhr

dotdotdot 4plus: HALTET DEN KEKS!

16. August, 20.30 Uhr

CHRISTOPH SCHWARZ: FAKE IT TILL YOU MAKE IT

17. August, 20.30 Uhr

AM ANFANG WAR ICH SEHR VERLIEBT

23. August, 17.00 Uhr

dotdotdot 4plus: AHA! OHO! EIN GRÜFFELO!

23. August, 20.30 Uhr

CHRISTOPH SCHWARZ: THIS TIME FOR REAL

23. August, 22.00 Uhr

KONZERT: 3 KNABEN SCHWARZ

24. August, 20.30 Uhr

FESTIVALFINALE: THE FUTURE IS FEMALE! PYNK MUVIS

