Space for Kids: WeltTraumStadt in der Kunsthalle Wien öffnet ihre Pforten

Am Wochenende bietet die Kunsthalle Wien ein tolles Event für Kinder an. Die Ausstellung Space for Kids -WeltTraumStadt eröffnet am 4. August 2018 in der Kunsthalle Wien. Dort werden die Projekte ausgestellt, die von Kindern in den letzten fünf Wochen erstellt wurden.

Space for Kids – WeltTraumStadt, ist ein neues Ausstellungsformat, dass sich ganz den Perspektiven und Maßstäben von Kindern widmet. In einem fünfwöchigen Projekt, hatte Kinder zwischen 6 und 13 Jahren die Möglichkeit, die Stadt der Zukunft ganz nach ihren Vorstellungen zu errichten. Das Projekt wurde gemeinsam mit der Kunstvermittlung der Kunsthalle Wien und den Künstlern Cäcilia Brown und Johann Schoiswohl veranstaltet. Mit künstlerischen Beiträgen von Ralo Mayer, Olaf Nicolai, Hans Schabus und Anna Witt.

Kunsthalle Wien bietet Stadt der Zukunft aus Sicht von Kindern Space for Kids versucht, den Blickwinkel von Kinder auf die Zukunft noch sichtbarer zu machen. Durch die aktive Mitgestaltung der Kinder, wurde eine Stadt ganz nach deren Vorstellungen kreiert, Roboter entworfen, die die Hausaufgaben übernehmen oder die Öffis etwas gemütlicher gemacht. Die Ausstellung bietet zusätzlich noch, die erbaute Stadt minimal zu verändern und eigene Spuren in der WeltTraumStadt zu hinterlassen. Auf Instagram können die Bilder mit #KidsSpace , #WeltTraumStadt oder #KunsthalleWien geteilt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website der Kunsthalle Wien!

Eröffnung: Samstag, 4. August 2018

Öffnungszeiten: 4.8 – 2.9, täglich 11 – 19 Uhr, Do bis 21 Uhr

Eintritt: Kinder und Jugendliche unter 19 frei

Erwachsene: Pay as you wish

Adresse: Kunsthalle Wien Museumsquartier, Museumsplatz 1, 1070 Wien