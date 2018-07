©WEIN & CO

Beim Sommerfest im Augarten Wien, bietet WEIN & CO Unterhaltung, Genuss und Spaß.

Beim Sommerfest im Augarten Wien, bietet WEIN & CO Unterhaltung, Genuss und Spaß. ©WEIN & CO

Beim Sommerfest im Augarten Wien, bietet WEIN & CO Unterhaltung, Genuss und Spaß. ©WEIN & CO

WEIN & CO lädt zum Sommerfestival im Augarten Wien

Anfang August findet das 1. Sommerfestival von Wein & Co in Wien statt. Anlässlich des "Tag des Champagners" am 4. August knallen die Korken im Augarten. Der Eintritt ist frei.

Den Sommer kann man heuer beim WEIN & CO Sommerfestival in vollen Zügen genießen. Neben dem alkoholischen Angebot, gibt es auch zahlreiche andere Cold Drinks und kulinarische Highlights. Zum Anlass wird der “Tag des Champagners” genommen, doch auch das 25-jährige Bestehen von WEIN & CO wird gefeiert.

Das Event findet im Wiener Augarten und bei freiem Eintritt statt. Es werden hier neben Winzerinnen und Winzer auch besondere Spezialitäten angeboten. Die Zelte werden betreut von „Mayer am Pfarrplatz“, „Domäne Wachau“ und „Hillinger“, aber auch „Schlumberger“ und „Ayala“ verwöhnen die Festivalgäste mit prickelnden Getränken.

Sommerfestival im Wiener Augarten bietet puren Genuss Um für das leibliche Wohl der Gäste zu sorgen, werden sich verschiedene Food Trucks vor Ort positionieren. Vertreten sind unter anderem Daily Deli“, „Mr Flys“ sowie der „Pull & Eat“ Foodtruck. Auch ein leckeres Dessert von „Zuckero“ oder „Bettys Eiszauber“ darf nicht fehlen.

Beim Sommerfestival des Weinhändlers wird eine gute Auswahl aus dem Sortiment präsentiert. In der Fine Wine Range werden unter anderem Chateau Margaux 2000, Pol Roger Sir Winston Churchill 2006 und F.X. Pichler Riesling Ried Kellerberg Smaragd 2016 ausgeschenkt.

Kinderbetreuung und Workshops beim WEIN & CO Sommerfestival im Wiener Augarten Anlässlich des “Tag des Champagner” kann ein Glas Roederer Champagne Brut Premier um nur 5 Euro bestellt werden. Als kleines Highlight wird die Champagnerflasche speziell geköpft: Ein Experte von WEIN & CO führt in der Genussfreak-Area an beiden Tagen um 12:00 Uhr vor, wie man Champagner korrekt sabriert. Dabei muss der Hals der Flasche mit einem Säbel (Sabrage = „Säbeln“) sauber abgeschlagen werden.

Aber keine Sorgen, auch die kleinsten unter uns können das Festival besuchen. Für Kinder gibt es einen Seifenblasenworkshop und eine “Waterun-Area” sowie einen Mal- und Bastelbereich inklusive Kinderbetreuung.