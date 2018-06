Eintritt frei: Die besten kostenlosen Veranstaltungen im Juni in Wien

Gratis, aber nicht umsonst: Wir haben die besten Veranstaltungen in Wien im Juni zusammengestellt, bei denen der Geldbeutel geschont wird. Hier findet ihr eine chronologische Übersicht.

Gratis Veranstaltungen im Juni: Alle Events im Überblick

01. bis 03.06.2018: Wiener Donaukanaltreiben

Das jährliche Donaukanaltreiben ist als Festival für Musik, Kunst und Kultur fixer Bestandteil der Wiener Event-Szene und präsentiert zur 12. Ausgabe vom 31. Mai bis 3. Juni wieder einen bunten Programm-Mix für alle Generationen und Geschmäcker. >> Mehr zum Event

01. bis 23.06.2018: “Wir sind Wien”-Festival

Zum 10. Jubiläum tourt auch dieses Jahr wieder das “Wir sind Wien-Festival” durch alle 23 Wiener Bezirke, das bei freiem Eintritt besucht werden kann. >>Die Infos zum Programm

01. bis 30.06.2018: Kino am Dach 2018

Das traditionelle Kino am Dach über der Wiener Hauptbücherei startet am 1. Juni in seine bereits 15. Ausgabe. In diesem Jahr widmet sich das wohl höchste Kino der Stadt dem Thema “grenzenloses Kino”, und der Name ist Programm: Über drei Monate hinweg werden Filme aus allen Genres gezeigt. >> Hier das gesamte Programm über den Dächern Wiens

01. bis 30.06.2018: Gratis-Aktionen der Wiener Einkaufsstraßen

Auch im Juni 2018 planen die Wiener Einkaufsstraßen wieder einige Gratis-Aktionen. >> Hier ein Überblick nach Bezirken

01. bis 30.06.2018: Leselounge im Huma Eleven

Das Shopping-Center Huma Eleven bietet ab sofort eine offene Bibliothek an. Das Konzept dahinter ist, Bücher gegen mitgebrachte Bücher zu tauschen. >> Das Konzept der Leselounge

01. bis 30.06.2018: Gratis in die Wiener Museen

Wien strotzt nur so vor Museen, eine gewaltige Bandbreite an Dauer- und Sonderausstellungen wird kulturbegeisterten Besuchern dabei geboten. Sehr praktisch: Bei einer Vielzahl der Museen ist unter gewissen Voraussetzungen ein freier Eintritt möglich. >> Hier eine ausführliche Übersicht über das Gratis-Angebot

01. bis 30.06.2018: Besuch in den Wiener Bezirksmuseen

Jeder Wiener Bezirk hat sein eigenes Museum, das sich der Geschichte und den jeweiligen Besonderheiten widmet. Das gesammelte Wissen ist durch regelmäßig wechselnde Ausstellungen erlebbar. Der Eintritt in die Bezirksmuseen ist frei, um den Zugang zur historischen Entwicklung eines Grätzels zu ermöglichen. >> Weitere Infos zu den Bezirksmuseen

01. bis 30.06.2018: Kunst im öffentlichen Raum erleben

In Wien lohnt es sich, mit offenen Augen durch die Stadt zu gehen. Sei es entlang von U-Bahnlinien, auf Plätzen oder in Form von Mahnmälern – hunderte Installationen beleben das Stadtbild und laden in der Hektik des Alltags zum kostenlosen Innehalten und Reflektieren ein. >> Hier gibt’s einen Überblick über aktuelle Projekte

02.06.2018: Wiener Linien-Tag im Oberen Belvedere

“Auf ins Museum!” heißt es am Samstag, den 2. Juni, bei den Wiener Linien. Von 09.00 bis 18.00 Uhr genießen alle Besitzer einer Jahreskarte oder einer WienMobil-Karte sowie alle Mitarbeiter der Wiener Linien freien Eintritt ins Obere Belvedere. >> Mehr Infos zur Aktion hier

02.06.2018: Recruiting-Day bei Austro Control

Wer Informationen zum Berufsbild Fluglotse sucht und gerne einen Blick hinter die Kulissen der Flugsicherung machen möchte, ist beim Recruiting-Day der Austro Control am 2. Juni richtig. >> Alle Infos dazu hier

03., 10., 17. und 24.06.2018: Gratis ins Kino

Jeden Sonntag gibt es in Wien die Möglichkeit, gratis ins Kino zu gehen. Im Schikaneder (1040, Margaretenstraße 24) und im Topkino (1060, Rahlgasse 1) wird wöchentlich um 20.15 Uhr bei freiem Eintritt zum gemeinsamen Tatort-Schauen geladen. Sollte einmal keine Folge des Kult-Krimis im Fernsehen laufen, werden in beiden Kinos “Ersatz-Krimis” gezeigt. >> Weitere Infos zum kostenlosen TV im Kino im Schikaneder und Topkino

03., 10., 17. und 24.06.2018: METAMarkt Antik- & Flohmarkt

Jeden Sonntag im Monat findet auf dem Gelände der METAStadt im 22. Wiener Gemeindebezirk von 07.00 bis 14.00 Uhr der METAMarkt Antik- & Flohmarkt statt. Auf weitläufigen Außenflächen und in charakteristischen alten Fabrikhallen kann hier nach Herzenslust gestöbert, gesammelt und gefeilscht werden.

12. bis 16.06.2018: Pride Village 2018 & Regenbogenparade

Das beliebte Pride Village am Wiener Rathausplatz geht in die nächste Runde und findet dieses Jahr von 12. bis 16. Juni statt. Wie gewohnt wird eine Vielzahl an Vereinen mit Informationsständen vor Ort sein, genauso wie ein breit gefächertes Gastronomieangebot für erfrischende Drinks und leibliche Stärkung der Besucher sorgt. >> Mehr zur Pride Village in Wien

16.06.2018: Brotfabrik Sommerfest

Potentialentfaltung vom Feinsten erwartet die Besucher beim sommerlichen Get-Together der Brotfabrik Wien. Das vielfältige Programm gibt Einblicke in das Wirken der verschiedenen Institutionen und lädt Kinder und Erwachsene bei freiem Eintritt zum Entdecken und Verweilen ein. >> Das Event im Detail

16.06.2018: Wehrgassenfest in Margareten

Beim 4. Wehrgassenfest sind Live-Musik, Tanz und kulinarische Genüsse im sogenannten “größten Esszimmer Wiens” Programm. Zu den vielen Highlights zählt auch der Gastauftritt von Lucy Mc Evil und dem Ensemble der Tschauner Bühne um 16.00 Uhr, der Eintritt ist frei. >> Die Infos zum Wehrgassenfest

21.06.2018: Gratis Eintritt in die Museen der ÖNB

Das Dorotheum lädt am 21. Juni ab 18.00 Uhr kulturinteressierte Nachtschwärmer in die fünf Museen der Österreichischen Nationalbibliothek. Zu entdecken gibt es ein barockes Gesamtkunstwerk, das literarische Leben Österreichs, wertvolle Erd- und Himmelsgloben, jahrtausendealte Papyri und selten gehörte Sprachen. >> Genauere Infos zum Abend

22. bis 24.06.2018: Donauinselfest

Das beliebte Gratisfestival auf der Wiener Donauinsel geht heuer zwischen 22. und 24. Juni über die Bühne. Für die Unterhaltung werden internationale Stars wie Fedde le Grand, Antilopen Gang, Portugal. The Man und heimische Größen wie etwa MÖWE, Wiener Blond, Gert Sreinbäcker & Band sorgen. >> Alle Bands und das Line-Up

22.06.2018: Gratis-Führung in der Universitätssternwarte

Die Universitätssternwarte gilt als ein Zentrum astronomischer Öffentlichkeitsarbeit: Mehr als 2.000 Besucher kommen jährlich zu den allgemein zugänglichen Veranstaltungen, auch im Mai findet wieder eine kostenlose öffentliche Sonderführung statt. >> Infos zur kostenlosen Führung

23.06.2018: Österreichisches Blasmusikfest

Gute Stimmung und heimische Klangvielfalt vom Rathausplatz über den Graben bis zum Belvedere sind beim Österreichischen Blasmusikfest Programm. 2018 steht die Jugend- und Nachwuchsarbeit im Österreichischen Blasmusikverband und ChorForum Wien im Mittelpunkt.

29.06.2018: Sommerfest im Belvedere 21

Das Belvedere 21 lädt wieder zum jährlichen Sommerfest. Ab 16.00 Uhr wird ein buntes Programm bei freiem Eintritt geboten – inklusive Kunstvermittlung, Kurzfilmscreenings, Open-Air-Konzert und einer Rätselrallye für Kinder. >> Mehr zum Sommerfest

29. und 30.06.2018: Kino unter Sternen

In diesem Jahr dürfen sich Fans der Open-Air-Kinos freuen, denn das Kino unter Sternen findet nach einer Pause wieder statt. Heuer liegt der Fokus auf dem Thema “Fremdes”: Die Filmreihe Fremd zeigt Werke, die sich inhaltlich oder formal mit Grenzen und Ausgrenzung, mit Gleichbleibendem und Veränderung beschäftigen. >> Das Filmprogramm im Detail

(Red/VKP)