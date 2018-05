(Gratis-)Aktionen der Wiener Einkaufsstraßen im Juni 2018

Hier die Aktionen der Wiener Einkaufsstraßen im Juni 2018 – geordnet nach Bezirken und Datum – im Überblick.

2. Leopoldstadt

Stuwerviertel

Stöbern, Staunen, Lachen und Genießen – darum geht es wieder beim zweiten “Stuwertrubel” am 15. Juni von 16.00 bis 22.00 Uhr am Vorgartenmarkt. Da gibt es Workshops, Kostproben, Vorführungen, Live-Musik und viele Leute zum Kennenlernen. Kreative, Selbständige und lokale Unternehmen, Künstlerinnen und Künstler sowie Initiativen aus dem Stuwerviertel und den Nachbargrätzln laden zum gemeinsamen Happening ein.

5. Margareten

Margaretenplatz – 5er City

Sammler und Schnäppchenjäger können beim Flohmarkt “Kunterbunt” am Margaretenplatz am 8. Juni von 08.00 – 18.00 Uhr nach Herzenslust stöbern und entdecken.

7. Neubau

Westbahnstraße & Kaiserstraße

23. Juni 2018 ab 12:00 Uhr: Kochen in der Hermanngasse – Hier kocht Neubau um die Wette. 10 Teams treten gegeneinander an und kochen, was das Zeug hält. Mit einem Verkostungs-Pass hast du die Möglichkeit, die Gerichte der einzelnen Teams zu probieren und deinen persönlichen Favoriten zu küren. Die Wettbewerbsjury zählt alle Punkte zusammen und um ca. 18:30 Uhr steht dann das Siegerteam fest.

8. Josefstadt

Lerchenfelder Straße

Besuche den Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio Eck. Freitags (1., 8., 15., 22., 29. Juni) von 09.00 bis 18.00 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße Ecke Schottenfeldgasse).

Josefstadt

Reise am Donnerstag, den 7. Juni in der Zeit von 18.00 bis 21.00 Uhr einmal musikalisch um die Welt. Ob England, Karibik, Amerika, Ungarn oder Deutschland – fühle dich in ein anderes Land versetzt. Ausgelassene Live-Musik-Klänge bei freiem Eintritt in rund 12 Geschäften in der Josefstadt. Die teilnehmenden Kaufleute verwöhnen dich an diesem Abend zusätzlich mit kleinen Köstlichkeiten und freuen sich auf deinen Besuch.

10. Favoriten

Favoriten

Am 7. Juni 2018 findet das Fest auf dem ReuMÄDCHENplatz zum 4. Mal statt. Auch heuer werden wieder Kinder und Jugendliche den Platz erobern. Groß und Klein, Mädchen und Jungs machen von 09.00 bis 13.00 Uhr den Reumannplatz zur Erlebnis-Oase. Viele verschiedene Stationen laden zum Mitmachen ein: Tanzworkshop, Barfußparcours, Up- und Recycling-Station, uvm. Auf der Bühne wird Niddl mit ihrer Powerstimme begeistern, Modeschauen verschiedener Mitglieder des Einkaufsstraßen-Vereins Wiens Favoriten zeigen die neuesten Trends. Stände der Volkshochschule in Favoriten, der Polizei und von Community Cooking bieten bunte Aktivitäten und laden zum Mitmachen ein. Und auch für tolle Überraschungen wird gesorgt sein.

16. Ottakring

Alt Ottakring

Erlebe am 6., 13. und 20. Juni bei einem Rundgang durch Alt-Ottakring die Geschichte des Stadtteils und seiner Unternehmen in ungewöhnlicher Atmosphäre. Erfahre, welche Geschäfte es hier früher gab, was ein “Hawara” oder ein “Burnheidler” ist und vieles mehr. Der Nachtwächter zeigt sein Grätzl bei unterschiedlichen Terminen jeweils um 18.30 Uhr, Treffpunkt Kornhäusl-Villa, Ottakringerstraße 233.

Außerdem: Die Unternehmer von Alt Ottakring versüßen am 8. und 9. Juni deinen Einkauf mit Rosen in Dosen. Solange der Vorrat reicht.

Brunnenviertel

Buntes Treiben am Brunnenmarkt und um den Yppenplatz mit viel Musik, Tanz, KunstHandWerksMarkt, Schaustellerei, Zirkusacts und Night-Shopping. Die IG BRUNNENVIERTEL veranstaltet unter der künstlerischen Leitung der BRUNNENPASSAGE, in Kooperation mit der GEBIETSBETREUUNG GB*7/8/16, NONO, ::KUNST-PROJEKTE::, GALERIE AU und vielen anderen am 16. Juni ein Straßenfest mit zahlreichen Open Air Acts. Künstlerisches, Musikalisches und Spielerisches kommen bei diesem Fest nicht zu kurz. Mitmachen erwünscht.

17. Hernals

Kalvarienberggasse

Von 08.00 bis 22.00 Uhr steigt am 8. Juni in der Kalvarienberggasse das Fest des Jahres. Spiel und Spaß für die Kinder, sportliche Wettbewerbe für Groß und Klein und dazu werden nicht nur gastronomische, sondern auch jede Menge musikalischer Schmankerl geboten. Außerdem präsentieren in der Kalvarienberggasse die örtlichen Betriebe ihre Frühlingshighlights.

19. Döbling

Döblinger Hauptstrasse

Jeden Mittwoch im Juni von 09 bis 18.00 Uhr findet in der Gatterburggasse der Döblinger Wochenmarkt statt: Fleisch und Fisch, Obst und Gemüse, feine Antipasti und viele weitere Spezialitäten warten auf die Besucher.

Nussdorf

8. Juni 2018 um 18.30: Klassische Mandoline

Der Verein “Nussdorf hat mehr” präsentiert am 8. Juni um 18.30 Uhr “Die klassische Mandoline – ein Gesprächskonzert”.

Sommerfest in Nussdorf

“Nussdorf hat mehr” veranstaltet außerdem ein Sommerfest mit vielfältigem Programm. Wo: Pfarrgarten St. Thomas, Zugang über Oskar-Spiel-Gasse, 1190 Wien

20. Brigittenau

Allerheiligenplatz

Im Viertel um den Allerheiligenplatz gibt es nicht nur zu Halloween Süßes oder Saures. Wie an jedem “20. im 20.”, bekommst du in den Mitgliedsbetrieben von 9:00 – 18:00 Uhr “Süßes oder Saures” zu deinem Einkauf.

22. Donaustadt

Stadlau

Am Stadlauer Bauernmarkt finden Sie jeden Freitag von 08.00 bis 12.30 Uhr: Mehlspeisen, Fisch & Geflügel, Honig & Schnaps, Wein, Wurst & Käse, Marmelade, Brot & Saft und vieles mehr. Achtung wechselnde Standorte: 1., 15., und 29.06.2018 beim Stadlauer Park zwischen altem Bahnhof und Post; 8. und 22.06.2018 bei Piazza Star22, Erzherzog-Karl-Straße 129

Essling

Bereits zum dritten Mal veranstaltet der Verein Esslinger Kaufleute am 24. Juni 2018 das Fest “Wir sind Essling”. Erstmals findet es an einem Sonntag statt, um noch mehr Familien mit einem attraktiven Vormittags-Programm ins Festzelt am Sportplatz SV Essling in der Kirschenallee 2-4 zu locken. Bereits ab 10.00 Uhr startet die Veranstaltung mit einem großen Sonntagsfrühstück zum kleinen Preis und weiteren Attraktionen, wie Kinder-Luftburg und die Ausstellung der Kaufleute im großen Festzelt. Ab ca. 12.00 Uhr sind alle Besucher eingeladen am großen Karaoke-Bewerb mitzumachen. Hier gibt es viele attraktive Preise zu gewinnen. Ab ca. 15.00 Uhr sorgt die Esslinger Austropop-Band “Pink Trypa” für Stimmung und einen würdigen Abschluss der Veranstaltung.

