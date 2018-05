Oberes Belvedere: Wiener-Linien-Tag am 2. Juni

„In Wien sind rund 800.000 Menschen mit der Jahreskarte der Wiener Linien unterwegs. Der Wiener-Linien-Tag im Oberen Belvedere ist ein kleines Dankeschön von uns an all unsere Kunden und Mitarbeitern“, so Wiener-Linien-Geschäftsführerin Alexandra Reinagl.

Kostenlose Führungen für kleine und große Besucher

Das Belvedere – Anfang des 18. Jahrhunderts für Prinz Eugen von Savoyen erbaut – zählt zu Wiens bekanntesten Sehenswürdigkeiten und beherbergt eine weltberühmte Sammlung österreichischer Kunst. Am 2. Juni finden um 10:00 Uhr, 11:15 Uhr und 13:00 Uhr kostenlose Führungen statt. Kinderführungen gibt es um 10:00 Uhr (für Kinder im Alter von 3-6 Jahren) und um 13:00 Uhr (für Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren) – ebenfalls kostenlos.

Der Wiener-Linien-Tag im Überblick