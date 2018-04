591.146 Unterschriften für “Don’t Smoke”: Einleitungsantrag an Innenministerium übergeben

Der offizielle Einleitungsantrag für "Don't Smoke" wurde beim Innenministerium abgegeben. - © APA/HERBERT NEUBAUER

Am Mittwoch wurden insgesamt 591.146 Unterschriften von der Wiener Ärztekammer und der Österreichischen Krebshilfe an das Innenministerium zur offiziellen Einleitung des Volksbegehrens übergeben. Man wünscht sich nun keine Eintragungswoche in den Sommerferien.