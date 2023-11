Wintermarkt am Wiener Riesenradplatz mit Perchtenlauf

Am 3. Dezember 2023 erobern 180 Perchten den Wintermarkt am Wiener Riesenradplatz. Am 19. Dezember macht dann der Coca-cola Weihnachtstruck dort Halt.

Der familienfreundliche Perchtenlauf am Wintermarkt in Wien-Leopoldstadt sorgt für Nervenkitzel pur und auch der Coca-Cola Weihnachtstruck macht Halt.

Der große, familienfreundliche Perchtenlauf in Wien

Am 3. Dezember 2023 um 17 Uhr erobern unglaubliche 180 Perchten den Wintermarkt am Riesenradplatz. Nach alter Tradition vertreiben sie mit gruseligen Masken und Kostümen sowie lautem Glockengeläut die bösen Geister des Winters. Doch keine Angst, denn die Perchten der Ybbstaler Schluchtenteufeln und anderer Vereine sind familienfreundlich und möchten niemandem Angst einjagen - vielmehr stehen Nervenkitzel und jede Menge Spaß am Programm. Damit die Perchten ausreichend Platz für ihre einzigartige Show haben, gehen sie in einem abgegrenzten Bereich auf Jagd.

Großer Perchtenlauf:

Wann: 3.12.2023 um 17 Uhr

Der Coca-Cola Weihnachtstruck kommt zum Wiener Wintermarkt

Begleitet von Melanie Thorntons Musikhit "Wonderful Dream" fährt der Coca-Cola Weihnachtstruck am 19. Dezember 2023 am Riesenradplatz in Wien-Leopoldstadt vor. Die Besucher:innen haben die Gelegenheit den festlich geschmückten Coca-Cola Weihnachtstruck mit dem Coca-Cola Weihnachtsmann am Beifahrersitz zu erleben. Mit im Gepäck hat er auch jede Menge Geschenke. Wer möchte kann sich eine personalisierte Coca-Cola zero Dose abholen oder sich im Weihnachtskarten-Fotorahmen ablichten. Mit einer Virtual Reality Brille können Besucher:innen den Schlitten durch Eis und Schnee manövrieren.

Coca-Cola Weihnachtstrucktour:

Wann: 19.12.2023 ab 16 Uhr, Einfahrt des Coca-Cola Weihnachtstrucks um 17 Uhr

Detaisl zum Wintermarkt am Wiener Riesenradplatz

Öffnungszeiten des Wintermarkts am Riesenradplatz:

Täglich vom 18. November 2023 bis 7. Jänner 2024 * Montag - Freitag: 12.00 - 22.00 Uhr * Samstag, Sonntag & Feiertag: 11.00 - 22.00 Uhr * 24.12.2023: 11.00 - 17.00 Uhr * 31.12.2023: 11.00 - 02.00 Uhr