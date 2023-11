Der Coca-Cola Weihnachtstruck kommt nach Wien: Alle Stationen

Der beliebte Coca-Cola Weihnachtsmann mit seinem hell erleuchteten Gefährt kommt auch heuer wieder nach Wien und besucht sechs Stopps.

Bei insgesamt 18 Stopps verbreitet er die Botschaft der diesjährigen Coca-Cola Weihnachtsaktivitäten „Die Welt braucht mehr Santas“. In Wien finden insgesamt sechs Stopps statt:

30. November beim Kursalon Hübner,

5. Dezember bei Billa Plus Wienerbergstraße,

13. Dezember beim Huma Eleven,

14. Dezember bei Lidl in der Kaiser Ebersdorfer Straße,

15. Dezember bei Hofer in der Laxenburger Straße, sowie am

19. Dezember beim Wintermarkt am Riesenradplatz im Prater.

Weihnachtsdorf ab 16:00 Uhr mit vielen Attraktionen

Los geht es mit den Coca-Cola Weihnachtstruck-Tour Stopps ab 16:00 Uhr. Die Einfahrt des Trucks, begleitet von Melanie Thorntons „Wonderful Dream“, sorgt um ca. 17:00 Uhr für Gänsehautmomente. Geplantes Ende der Stopps ist um 20:00 Uhr. Empfohlen wird eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Bevor der Truck mit dem Coca-Cola Weihnachtsmann am Beifahrersitz einfährt, können die Gäste das Weihnachtsdorf erkunden und dabei eine personalisierte Coca-Cola zero Dose mit nach Hause nehmen. Auch beim Weihnachtskarten-Fotorahmen ergeben sich Möglichkeiten für ein Andenken an den Besuch. Nach der Einfahrt des Trucks steht an dessen Vorderseite eine kleine Tribüne, die Selfies mit dem Gefährt des Coca-Cola Weihnachtsmann ermöglichen. Mit im Gepäck hat der Coca-Cola Weihnachtsmann auch einen Virtual Reality-Schlitten, mit dem eine Runde „geflogen“ werden kann.

360°-Videoplattform im Wiener Kursalon Hübner und am Wintermarkt am Riesenradplatz

Bei den Stopps beim Kursalon Hübner sowie am Wintermarkt am Riesenradplatz im Prater können sich die Besucher:innen zusätzlich zu den genannten Attraktionen auf eine 360°-Videoplattform ebenso freuen wie auf ein Postamt des Weihnachtsmanns sowie einen Chor, der musikalisch in Richtung Weihnachten begleitet. „Wie es sich für Weihnachten gehört, werden auch kleine Geschenke verteilt“, weiß Anuscha Kapdi, die die Besucher:innen auch einlädt, zu erkunden, welche Art von Santa sie sind. „Über die Coca-Cola App kann man in wenigen Schritten herausfinden, welcher Typ von Santa man ist, denn eines ist klar. Die Welt braucht mehr Santas.“

Die weiteren Stopps des Coca-Cola Weihnachtstrucks 2023

Mittwoch, 22.11., Europark Salzburg, Europastraße 1, 5020 Salzburg

Donnerstag, 23.11., Billa Plus Oberalm, Halleiner Landesstraße 10, 5411 Oberalm

Freitag, 24.11., Lidl Gmunden, Druckereistraße 40, 4810 Gmunden

Samstag, 25.11., Maximarkt, Bäckermühlweg 61, 4030 Linz

Dienstag, 28.11., Billa eo, Grazerstraße 128, 7400 Oberwart

Donnerstag, 30.11., Kursalon Hübner, Johannesgasse 33, 1010 Wien*

Freitag, 1.12., Billa Tausendblum, St. Christophener Straße 1, 3040 Tausendblum

Dienstag, 5.12., Billa Plus, Wienerbergstraße 27, 1100 Wien

Mittwoch, 6.12., Südpark Shopping Center, Südpark 1, 9020 Klagenfurt

Freitag 8.12., Ski Opening, Hauptplatz/Martin-Luther-Straße, 8970 Schladming

Dienstag, 12.12., Eurospar, Mankerstraße 13, 3380 Pöchlarn

Mittwoch, 13.12., Huma Eleven, Landwehrstraße 6, 1110 Wien

Donnerstag, 14.12., Lidl, Kaiser Ebersdorfer Straße 57, 1110 Wien

Freitag, 15.12., Hofer, Laxenburger Straße 137-139, 1100 Wien

Dienstag, 19.12., Wintermarkt am Riesenradplatz – Prater, 1020 Wien *



Programm

16:00 Uhr: Eröffnung des Weihnachtsdorfs

17:00 Uhr: Einfahrt des Coca-Cola Weihnachtstrucks

20:00 Uhr: Ende der Veranstaltung

* Stopps mit erweitertem Weihnachtsdorf