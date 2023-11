Weihnachtslichter: Der Wiener Graben leuchtet wieder

Am Wiener Graben erstrahlen wieder die Weihnachtslichter.

Am Wiener Graben erstrahlen wieder die Weihnachtslichter. ©Harald Klemm

Jetzt sind die Lichter am Wiener Graben an. Seit der festlichen Eröffnung der Weihnachtsbeleuchtung entführen die neuen Grabenluster endlich wieder in den schönsten "Ballsaal" der Welt.

Nach der von den Betrieben der IG Graben Kaufleute finanzierten Kompletterneuerung funkelt der Graben so nachhaltig wie noch nie, dank der neuesten Technologien des Tiroler Familienunternehmens und Weltmarktführers, MK Illumination.

Der Wiener Graben leuchtet wieder zur Weihnachtszeit

So entfalten die Weihnachtslichter auch ihre Kraft: Heute noch mehr als sonst symbolisiere sie Hoffnung, Freude und Liebe. Die neue – goldene - Beleuchtung am Graben schaffe - laut Aussendung - einen unschätzbar wichtigen Treffpunkt für die Seele, bestätige doch die Harvard Glücksstudie die große Bedeutung von Begegnungen für das menschliche Wohlbefinden.

Die Weihnachtsbeleuchtung am Graben ist seit Jahrzehnten über die Grenzen hinaus bekannt und ein Höhepunkt eines jeden Wien-Besuchs. Dank des Engagements der Mitgliedsbetriebe der IG Graben Kaufleute leuchtet sie nun mindestens wieder für die nächsten 20 Jahre.