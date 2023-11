Neuer Eislaufplatz für Kinder mitten in der Wiener Lugner City

Richard Lugner überraschte Kinder mit einem nachhaltigen Eislaufplatz mitten in der Wiener Lugner City.

Was man aus Metropolen wie Paris, London oder Dubai kennt, gibt es nun auch in Wien zu Weihnachten: einen Eislaufplatz für Kinder, und zwar in der Lugner City, täglich (außer Sonntag) zu den Öffnungszeiten des Zentrums von 9 bis 21 Uhr wochentags und 9 bis 18 Uhr samstags.