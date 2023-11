Weihnachtslichter in Wien funkeln wieder

In 32 Einkaufsgebieten erstrahlt nun die weihnachtliche Beleuchtung, nachdem Bürgermeister Michael Ludwig und Wirtschaftskammer Wien-Präsident Walter Ruck diese gemeinsam eingeschaltet haben. Dieses Ereignis ist eine bekannte und beliebte Tradition in Wien.

"Sobald die Weihnachtsbeleuchtung erstrahlt, verändert sich die Stimmung in der ganzen Stadt. Die Vorfreude auf Weihnachten ist förmlich greifbar. Ein Lichtblick, der positive Gefühle, Hoffnung und Zusammenhalt symbolisiert und von den Wiener Unternehmerinnen und Unternehmern jedes Jahr organisiert und zum Teil selbst finanziert wird", so Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien.

Weihnachtslichter "geliebte Tradition" und "wichtiger Antrieb für die städtische Wirtschaft"

"Selbst in einer Stadt, derer es an Traditionen nicht mangelt, hat die Wiener Weihnachtsbeleuchtung einen besonderen Stellenwert. Denn Licht hat für uns Menschen eine verbindende Bedeutung. Es gibt uns ein Gefühl der Zuversicht, des Zusammenhalts und des Friedens. Dieses Gefühl bringen wir mit der Einschaltung der Weihnachtsbeleuchtung ins Herz der Stadt hinein. Die Beleuchtung ist nicht nur eine geliebte Tradition, sondern auch ein wichtiger Antrieb für die städtische Wirtschaft. Von daher bedanke ich mich bei den Unternehmerinnen und Unternehmern sowie der Wirtschaftskammer Wien, die gemeinsam mit der Stadt Wien dieses Spektakel jedes Jahr ermöglichen", sagt Bürgermeister Michael Ludwig.

all

all

self

self

Neuerungen bei Weihnachtslichtern in Wien

Die Weihnachtsbeleuchtung in der Wiener Innenstadt leuchtet dieses Jahr bis Mitternacht. Eine neue Entwicklung ist, dass die gesamte Beleuchtung mit Ökostrom betrieben wird, der aus erneuerbaren Energiequellen wie Wasserkraft, Wind- und Sonnenenergie stammt. In Bezug auf Sicherheit wurde ein besonderer Schwerpunkt gesetzt. Die Weihnachtsbeleuchtung in Wien unterliegt strengen Sicherheitsnormen und wird regelmäßig statisch überprüft und begutachtet.