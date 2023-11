Ab dem 24. November 2023 startet der Twin City Liner seine Adventfahrten von Wien nach Bratislava.

Der Twin City Liner der Central Danube bringt Passagier*innen in der Adventszeit ab 24. November 2023 jeweils freitags, samstags und an Sonntagen vom Stadtzentrum in Wien am Schwedenplatz direkt in die Altstadt von Bratislava. Von dort sind es nur wenige Schritte zu den idyllischen Weihnachtsmärkten.

Adventfahrten des Twin City Liner in Wien ab 24. November 2023

Die Adventmärkte in Bratislava bieten ein einzigartiges Ambiente und machen die Vorweihnachtszeit zu etwas ganz Besonderem. Dort gibt es Leckereien, historisches Handwerk und weihnachtliche Musik. Vielleicht wird die ein oder andere Besucher*in auch fündig auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk für Freunde und Familie. Ab 24. November 2023 ist der Twin City Liner wieder die direkte Verbindung zu den schönsten Adventmärkten in die vorweihnachtliche Altstadt von Bratislava.

Advent 2023 - auch Budapest im Angebot

Auf dem Fahrplan des Twin City Liners steht in der Adventzeit auch Budapest. Das schnellste und modernste Schiff auf der Donau bringt seine Passagier*innen von 12. bis 14. Dezember 2023 in die ungarische Donaumetropole. In der Pauschalreise inkludiert sind neben der unvergesslichen Schiffsreise zwei Übernachtungen im 4-Sterne-Hotel und eine geführte Stadtrundfahrt. Tickets gibt es bereits ab 479 Euro/Person, buchbar telefonisch unter +43 1 904 88 80.

Tickets und Details zu den Adventfahrten nach Bratislava

Von 24. November bis 17. Dezember 2023: Abfahrt freitags, samstags und an Sonntagen von Wien/Schwedenplatz um 10.30 Uhr, Ankunft in Bratislava um 11.45 Uhr. Rückfahrt von Bratislava/Altstadt um 16.30 Uhr, Ankunft in Wien um 18.00 Uhr.

Einzelpreise pro Strecke und Person: 43 Euro (Hauptdeck Economy), 52 Euro (Captain‘s Lounge), 25 Euro (limitiertes Red Ticket). Kinder von zwei bis elf Jahren erhalten 50 Prozent Ermäßigung auf den Vollpreis, unter zwei Jahren fahren Kleinkinder kostenlos in Begleitung eines Erwachsenen. Für Lehrlinge ist der Vollpreis die gesamte Saison über um 50 Prozent reduziert.

Buchung telefonisch unter +43 1 904 88 80, online bzw. im Ticketshop bei der Schiffsstation am Schwedenplatz.