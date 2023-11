Öffi-Fahrplan für eine Weihnachtsmarkt-Tour durch Wien

Es gibt viele Fans der Wiener Weihnachtsmärkte. Manche sind von dem Adventzauber sogar so begeistert, dass sie mehrere Christkindlmärkte an einem Tag besuchen. Für diese Liebhaber wurde auch 2023 ein eigener Öffi-Fahrplan erstellt, der einen Überblick zu den Standorten der Märkte bietet.

Der Öffi-Plan wurde von "Travelcircus" erstellt. Alle im Fahrplan ersichtlichen Weihnachtsmärkte sind fußläufig von einer S-, U- oder Bim-Station mit einer maximalen Laufzeit von 10 Minuten erreichbar und an mindestens zwei Wochenenden geöffnet.

Erklärungen zu den Wiener Weihnachtsmarkt-Kategorien

Klassisch: Glühwein, Mutzen, Maronen – all das darf auf einem klassischen Weihnachtsmarkt natürlich nicht fehlen.

Nostalgie: Diese Märkte entführen Besucher in eine längst vergangene Zeit – von Speisen über Dekoration bis hin zu Attraktionen erinnert alles an Mittelalter & Co.