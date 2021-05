LIVE: Song Contest Finale 2021 - Alle Songs und der Gewinner

26 Länder kämpfen heute Abend im großen Finale des Eurovision Song Contest in Rotterdam um den Sieg. Im Live-Ticker halten wir Sie ab 20.00 Uhr mit allen News, Bildern, der Punktevergabe und natürlich dem Gewinner auf dem Laufenden.

26 Länder wollen sich zum ESC-Sieger küren

LIVE vom Song Contest Finale 2021 im Ticker

ESC in Rotterdam als großes Corona-Experiment

Die offizielle Startreihenfolge beim Song Contest Finale 2021

01 Zypern -Elena Tsagrinou - "El Diablo"

02 Albanien - Anxhela Peristeri - "Karma"

03 Israel -Eden Alene - "Set Me Free"

04 Belgien - Hooverphonic - "The Wrong Place"

05 Russland - Manizha - "Russian Woman"

06 Malta - Destiny - "Je Me Casse"

07 Portugal - The Black Mamba - "Love Is On My Side"

08 Serbien - Hurricane - "Loco Loco"

09 Großbritannien - James Newman - "Embers"

10 Griechenland - Stefania - "Last Dance"

11 Schweiz - Gjon's Tears - "Tout l'Univers"

12 Island - Daði og Gagnamagnið - "10 Years"

13 Spanien -Blas Cantó - "Voy A Quedarme"

14 Moldawien - Natalia Gordienko - "SUGAR"

15 Deutschland - Jendrik - "I Don't Feel Hate"

16 Finnland - Blind Channel - "Dark Side"

17 Bulgarien - VICTORIA - "Growing Up Is Getting Old"

18 Litauen - The Roop - "Discoteque"

19 Ukraine - Go_A - "Shum"

20 Frankreich - Barbara Pravi - "Voilà"

21 Aserbaidschan - Efendi - "Mata Hari"

22 Norwegen - TIX - "Fallen Angel"

23 Niederlande -Jeangu Macrooy - "Birth Of A New Age"

24 Italien - Måneskin - "Zitti E Buoni"

25 Schweden - Tusse - "Voices"

26 San Marino - Senhit - "Adrenalina"