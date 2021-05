Song Contest-Finale: Die offizielle Startreihenfolge der 26 Länder

Am Samstag treten 26 Nationen gegeneinander um Europas Sangeskrone an. Alle Startnummern der Länder im ESC-Finale im Überblick.

Am Samstag treten 26 Nationen in der Rotterdamer Ahoy Arena gegeneinander an, um unter sich den Gewinner des 65. Eurovision Song Contest auszumachen.

Nachdem alle Teilnehmer aus den Halbfinals mittels Los bestimmt haben, ob sie in der ersten oder zweiten Hälfte des Abends auftreten, hat die European Broadcasting Union (EBU) als Ausrichter in der Nacht auf Freitag die nach dramaturgischen Gesichtspunkten festgelegte Startreihenfolge für die ESC-Endrunde bekanntgegeben.

65. Song Contest in Rotterdam: Das Starterfeld für das Finale

Startnummer 01: Zypern

Elena Tsagrinou - "El Diablo"

Startnummer 02: Albanien

Anxhela Peristeri - "Karma"

Startnummer 03: Israel

Eden Alene - "Set Me Free"

Startnummer 04: Belgien

Hooverphonic - "The Wrong Place"

Startnummer 05: Russland

Manizha - "Russian Woman"

Startnummer 06: Malta

Destiny - "Je Me Casse"

Startnummer 07: Portugal

The Black Mamba - "Love Is On My Side"

Startnummer 08: Serbien

Hurricane - "Loco Loco"

Startnummer 09: Großbritannien

James Newman - "Embers"

Startnummer 10: Griechenland

Stefania - "Last Dance"

Startnummer 11: Schweiz

Gjon's Tears - "Tout l'Univers"

Startnummer 12: Island

Daði og Gagnamagnið - "10 Years"

Startnummer 13: Spanien

Blas Cantó - "Voy A Quedarme"

Startnummer 14: Moldawien

Natalia Gordienko - "SUGAR"

Startnummer 15: Deutschland

Jendrik - "I Don't Feel Hate"

Startnummer 16: Finnland

Blind Channel - "Dark Side"

Startnummer 17: Bulgarien

VICTORIA - "Growing Up Is Getting Old"

Startnummer 18: Litauen

The Roop - "Discoteque"

Startnummer 19: Ukraine

Go_A - "Shum"

Startnummer 20: Frankreich

Barbara Pravi - "Voilà"

Startnummer 21: Aserbaidschan

Efendi - "Mata Hari"

Startnummer 22: Norwegen

TIX - "Fallen Angel"

Startnummer 23: Niederlande

Jeangu Macrooy - "Birth Of A New Age"

Startnummer 24: Italien

Måneskin - "Zitti E Buoni"

Startnummer 25: Schweden

Tusse - "Voices"

Startnummer 26: San Marino

Senhit - "Adrenalina"

