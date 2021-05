Song Contest-Finale: Live-Auftritt von Duncan Laurence wegen Corona abgesagt

Duncan Laurence, der niederländische ESC-Sieger, hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Sein Live-Auftritt beim Finale des Eurovision Song Contests wurde daher abgesagt.

Laurence habe aber nur milde Covid-Symptome, erklärten die niederländischen Organisatoren am Donnerstag in Rotterdam. Er befinde sich nun in Quarantäne. Während des ESC-Finales sollte der 27-Jährige einen neuen Song vorstellen. Der Sänger werde aber in anderer Form teilnehmen, versicherten die Veranstalter.