Leben im Corona-Feldversuch: So läuft der ESC-Alltag ab

Der österreichische Delegationschef und Eurovision-Kenner Stefan Zechner sprach im Interview über die Corona-Ausgabe des Song Contest und verriet, welche Vorgaben und Einschränkungen es in diesem Jahr gibt.

Für Stefan Zechner ist heuer ein persönliches Jubiläumsjahr, steht er doch den jeweiligen österreichischen Song-Contest-Delegationen seit 2011 alljährlich vor. Und doch ist die 65. ESC-Ausgabe in Rotterdam angesichts der Coronaumstände etwas Besonderes.

"Eigenverantwortung fehlt teils": Auch Ärger über ESC-Teilnehmer

Der Eurovision-Kenner sprach vor dem österreichischen Halbfinale mit der APA über mangelnde Eigenverantwortung in Coronazeiten und das Leben im Feldversuch.

Stefan Zechner: Es gibt natürlich wie immer die grundsätzlichen Sicherheitsmaßnahmen, die an einen Flughafen erinnern. Aber darüber hinaus werden wir jeden zweiten Tag auf Covid getestet. Außerdem tragen wir in der Halle alle einen Tracker. Der ist zwar nicht nach Namen verfolgbar, aber damit soll kontrolliert werden, dass sich keine Menschenansammlungen in der Arena bilden.