Kostenlose Events in Wien: Die besten Gratis-Veranstaltungen im April

Der Frühling ist in Wien angekommen, zahlreiche Ostermärkte öffnen ihre Tore und die ersten Open Air-Events locken ins Freie. Wir haben die besten Gratis-Veranstaltungen im April zusammengesucht.

Wir haben uns wieder auf die Suche nach den besten Veranstaltungen in Wien im April gemacht, bei denen euer Geldbeutel dank freiem Eintritt geschont wird. Egal ob bunter Ostermarkt, Tag der offenen Tür oder Aktionen in den Einkaufsstraßen der Stadt: Hier findet ihr die Highlights des Monats.

Wien: Diese Veranstaltungen locken im April mit freiem Eintritt 01. bis 30.04.2019: Gratis in die Wiener Museen

Wien strotzt nur so vor Museen, eine gewaltige Bandbreite an Dauer- und Sonderausstellungen wird kulturbegeisterten Besuchern dabei geboten. Sehr praktisch: Bei einer Vielzahl der Museen ist unter gewissen Voraussetzungen ein freier Eintritt möglich. >> Das Gratis-Angebot im Überblick

01. bis 30.04.2019: Offene und Historische Sternwarte

Die Kuffner Sternwarte bietet zu den Öffnungszeiten (So, Mo, Mi, Do) kostenlose Himmels-Beobachtungen und Gebäudeführungen an. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig, es wird um Spenden gebeten. Neu ist der wöchentlich stattfindende “International Monday”. >> Mehr zum kostenlosen Angebot

01. bis 30.04.2019: Besuch in den Wiener Bezirksmuseen

Jeder Wiener Bezirk hat sein eigenes Museum, das sich der Geschichte und den jeweiligen Besonderheiten widmet. Das gesammelte Wissen ist durch regelmäßig wechselnde Ausstellungen erlebbar. Der Eintritt in die Bezirksmuseen ist frei. >> Weitere Infos zu den Bezirksmuseen

01. bis 30.04.2019: Gratis-Aktionen der Wiener Einkaufsstraßen

Auch im April 2019 planen die Wiener Einkaufsstraßen wieder einige Gratis-Aktionen. In diesem Monat drehen sich viele Events um das Thema Ostern. >> Hier ein Überblick nach Bezirken

01. bis 30.04.2019: Kunst im öffentlichen Raum erleben

In Wien lohnt es sich, mit offenen Augen durch die Stadt zu gehen. Sei es entlang von U-Bahnlinien, auf Plätzen oder in Form von Mahnmälern – hunderte Installationen beleben das Stadtbild und laden in der Hektik des Alltags zum kostenlosen Innehalten und Reflektieren ein. >> Zu den aktuellen Projekten

01.04.2019: “Fools Day”

Am 1. April dreht sich im “Circus- und Clownmuseum” alles um den “Fools Day 2019”. Ehrenamtliche Mitarbeitern führen ab 19.00 Uhr durch die Dauerausstellung zu Geschichte von Zirkus, Varietee und sonstiger Sparten der Unterhaltungskunst. >> Fools Day in Wien-Leopoldstadt

03.04.2019: Autogrammstunde von Stefan Kraft

Nach dem Saisonende schaut Skispringer Stefan Kraft im Einkaufszentrum Wien Mitte THE MALL vorbei. Am 3. April wird er dort eine Autogrammstunde abhalten. >> Details zur Veranstaltung

03. bis 21.04.2019: Kalvarienbergfest

Von 3. bis 21. April findet das Kalvarienbergfest in Wien-Hernals statt. Am Kunst- und Kulturfest werden neben Workshops auch Live-Musik und ein tolles Osterprogramm angeboten. >> Mehr Infos

04.04.2019: Woman Day

Der Woman Day begeistert wieder zahlreiche Shopaholics in ganz Österreich mit tollen Angeboten. Zum 15-jährigen Jubiläum warten zudem einige Überraschungen. >> In diesen Shops kann gespart werden

05.04.2019: Verdauungstag im Rathaus

Am 5. April findet im Wiener Rathaus ein interaktiver Publikumstag rund um das Thema Verdauung statt. Der Eintritt ist frei. >> Das Programm im Überblick

05. bis 22.04.2019: Altwiener Ostermarkt auf der Freyung

Europas größter Eierberg, Kunst­handwerk und österliche Kulinarik erwarten die Besucher beim traditionellen Altwiener Ostermarkt auf der Freyung. >> Alle Infos zum Programm 2019

05. bis 22.04.2019: Ostermarkt Am Hof

Der Ostermarkt Am Hof ist heuer ab dem 5. April geöffnet. Besucher ewarten zahlreiche traditionelle sowie auch viele neue Stände mit Kunst, Handwerk und Osterdeko, die “Wirts”-Standln verwöhnen mit kulinarischen Highlights. >> Das Angebot

06. bis 23.04.2019: Ostermarkt vor dem Schloss Schönbrunn

Der traditionelle Wiener Ostermarkt vor dem Schloss Schönbrunn öffnet am 6. April wieder seine Pforten. >> Hier gibt’s alle Infos und das Programm für Groß und Klein im Überblick

06.04.2019: Cheesecake-Tasting

Das Vienna Marriott Hotel lädt zum ersten Cheesecake-Tasting 2019. Im September schlemmten bereits mehr als 1.000 Gäste im Garten Café – auch am 6. April werden wieder zahlreiche Fans erwartet. Der Eintritt ist frei. >> Detail zur Veranstaltung

06.04.2019: Tag der offenen Tür im KH Nord

Interessierte haben am 6. April die Gelegenheit, das neue Krankenhaus Nord – Klinik Floridsdorf vor der Inbetriebnahme zu besichtigen und sich von den zukünftigen Tätigkeiten ein Bild zu machen. >> Programm beim Tag der offenen Tür

11. bis 14.04.2019: Oster-Kunstmarkt im Schloss Neugebäude

Kunsthandwerk und Kulinarik treffen auf Musik und ein Kinderprogramm: Das alles erwartet Besucher beim diesjährigen Oster-Kunstmarkt im Schloss Neugebäude in Wien-Simmering. >> Die Details

13. bis 24.04.2019: Ostern im Wiener Prater

Groß und Klein dürfen sich vor Ostern auf ein kunterbuntes Programm im Wiener Prater freuen. Bei freiem Eintritt werden Livemusik, Kinder-Specials, kulinarische Schmankerl uvm. geboten.

13. bis 24.04.2019: Osterferien-Programm in der Therme Wien

In den Osterferien bietet die Therme Wien ein kostenloses Programm für Kinder und Erwachsene an. >> Hier alle Infos dazu

20. bis 22.04.2019: Ostern in den Blumengärten Hirschstetten

Am Osterwochenende finden in den Blumengärten Hirschstetten wieder Oster-Feierlichkeiten samt Ostermarkt, Unterhaltungsprogramm und Kräuter-Schwerpunkt statt. >> Rahmenprogramm zu Ostern

25.04.2019: Wiener Töchtertag

Noch immer gibt es typische Frauen- und Männerberufe. Um dem entgegenzuwirken, öffnen am 25. April rund 160 Unternehmen ihre Türen und laden Mädchen kostenlos zum Wiener Töchtertag ein. >> Mehr zum Töchtertag 2019

25. & 26.04.2019: Electric Spring im MQ

Bereits zum fünften Mal geht das elektronische Musikfestival “Electric Spring” im Wiener Museumsquartier bei freiem Eintritt über die Bühne. Mit dabei sind Keke, Euroteuro und Kids n Cats. >> Programm zum Electric Sping Festival

26.04.2019: Free Friday Night im Oberen Belvedere

Weltberühmte Klassiker und wenig bekannte Depot-Schätze, die erst vor wenigen Monaten ins Rampenlicht gerückt wurden: Bei der Free Friday Night im Oberen Belvedere wird monatlich ein umfangreiches Programm bei freiem Eintritt geboten. >> Infos zu den Free Friday Nights

26.04.2019: Lange Nacht der Lateinischen Sprache

Am 26. April findet die bereits fünfte Lange Nacht der Lateinischen Sprache und der Antike in der Wiener Innenstadt statt. Zahlreiche Vorträge und Workshops warten auf die Besucher. >> Infos zum Programm

27.04.2019: Tag der offenen Tür in den Wiener Fachkliniken

Die Wiener Fachkliniken der Vinzenz Gruppe laden am 27. April an fünf Standorten zum Tag der offenen Tür. Bei freiem Eintritt können Besucher unter anderem bei einer Live-OP zusehen und an zahlreichen Gesundheitschecks teilnehmen. >> Mehr zum Tag der offenen Tür