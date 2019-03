Tag der offenen Tür in den Wiener Fachkliniken der Vinzenz Gruppe

Die Wiener Fachkliniken laden am 27. April an fünf Standorten zum Tag der offenen Tür. Bei freiem Eintritt können Besucher unter anderem bei einer Live-OP zusehen und an zahlreichen Gesundheitschecks teilnehmen.

Erstmals präsentieren sich die fünf Fachkliniken der Vinzenz Gruppe in Wien an fünf Standorten gleichzeitig und laden zu “5x Tag der offenen Tür”. Am Samstag, den 27. April 2019 von 09.00 bis 14.00 Uhr erwartet Besucher eine Live-OP, Führungen in den OP, viele Gesundheitschecks, Medizin zum Mitmachen sowie persönliche Beratung durch die Experten der Wiener Fachkliniken.

Highlights beim Tag der offenen Tür in den Wiener Fachkliniken Das Orthopädische Spital Speising lädt Besucher um 10.00 Uhr ein, mittels Direktübertragung aus dem OP live bei einer Operation dabei zu sein. In drei Fachkliniken wird man einen Operationssaal bei einer geführten Tour von innen erleben können und viele Gesundheits-Checks stehen am Programm.

Im Göttlicher Heiland Krankenhaus Wien kann man unter anderem in einen Alterssimulator schlüpfen. Das St. Josef Krankenhaus stellt das neue Eltern-Kind-Zentrum vor und bietet einen Einblick in die Behandlung von Tumorerkrankungen. Im Herz-Jesu Krankenhaus Wien erleben Besucher, wie moderne Gelenkschirurgie funktioniert und welche Prothesen bei Gelenksersatz eingesetzt werden können.

Das Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien bietet viele Gesundheits-Checks und möchte Männern einen niederschwelligen Zugang zur Vorsorge öffnen. In Kooperation mit Porsche Wien Hietzing werden ein Urologe und ein Leberexperte direkt im Cockpit des neuen Audi e-tron beraten.