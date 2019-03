Nox Latina Quinta: Die lange Nacht der lateinischen Sprache und Antike in Wien

Am 26. April findet die 5. lange Nacht der lateinischen Sprache und der Antike in der Wiener Innenstadt statt. Zahlreiche Vorträge und Workshops warten auf die Besucher.

Nox Latina Quinta: An diesem Abend machen Universitätsprofessoren und -professorinnen, Lehrer und Lehrerinnen und Schüler und Schülerinnen die Welt der alten Römer erfahrbar, begreifbar und kostbar und zeigen das Weiterleben und den Einfluss der lateinischen Sprache und der Antike bis heute. Die Vorträge und Workshops finden an mehreren Standorten in Wien und St. Pölten statt.