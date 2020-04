Kein Fahrplan für Kindergärten, nur Empfehlungen

Minister Heinz Faßmann hat alle Kindergartenbetreiber ersucht, jedem der 300.000 Unter-Sechsjährigen Betreuung anzubieten, der diese braucht. Einen genauen Fahrplan, wie für Schulen, gibt es dafür nicht.

Betreuungs-Angebot unabhängig vom beruflichen Hintergrund

Schichtsystem "sofern machbar" angedacht

"Sofern machbar" wird an den Kindergärten wie in den Schulen ein Schichtsystem vorgeschlagen, um die Gruppengröße und den Kontakt unterschiedlicher Gruppen möglichst gering zu halten. Außerdem wird auf die Empfehlungen im "Hygienehandbuch" des Bildungsministeriums für Schulen und Kindergärten verwiesen. In diesem wird allerdings schon in der Einleitung betont, dass bei Kleinkindern nicht alle Maßnahmen (etwa Abstandhalten, Tragen von Mund-Nasen-Schutz) umsetzbar sein werden.