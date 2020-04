Coronakrise und Kindergarten: Verordnung soll Plätze sicherstellen

Wie Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) ankündigte, soll eine neue Verordnung des Gesundheitsministeriums sicherstellen, dass jedes Kind während der Coronakrise einen Platz bekommt.

Das gab Raab in einer Pressekonferenz am Donnerstag an. Dies sei in der aktuellen Situation rund um die Coronakrise absolut notwendig.