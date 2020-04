Schulöffnung: Hygienehandbuch regelt Verhalten in der Schule

Das Bildungsministerium hat für die Schulöffnung ein "Hygienehandbuch" vorgelegt, in de das Verhalden von SChülern und Lehern bis ins Detail gereget is.

Mund-Nasen-Schutz in der Schule

Kontakt auf Gesichtshöhe bei Unter-Sechsjährigen vermeiden

Ausnahmen von den Vorgaben gibt es bei den Unter-Sechsjährigen: Ist in emotional aufwühlenden Situationen oder etwa bei Hilfeleistungen wie beim An- oder Ausziehen das Abstandhalten nicht möglich, sollen die Pädagoginnen zumindest einen Kontakt auf Gesichtshöhe vermeiden. In Kindergärten sollen die Pädagoginnen außerdem abwägen, ob ein Mund-Nasen-Schutz die Kinder verängstigen oder hemmen könnte.

Bei Coronavirus-Symptomen sofort 1450 anrufen

Versammlungen im Schulgebäude sollen vermieden werden

Im Schulgebäude sollten laut "Hygienehandbuch" Versammlungen "strikt vermieden werden", Wechsel von Gruppen oder Klassen soll er nur in bestimmten Fällen geben. Damit sich möglichst wenige Schüler unterschiedlicher Klassen begegnen, bleiben jene mit ungerader Bezeichnung (1. Klasse, 3. Klasse etc.) während der Pause im Klassenzimmer. Im Unterrichtsraum selbst ist die Sitzordnung so zu organisieren, dass zwischen allen Personen in jede Richtung mindestens ein Meter Abstand bleibt. In den Pausen soll jeweils gelüftet werden. Gegenstände sollen möglichst nicht gemeinsam verwendet werden, vor allem in den Kindergärten. Bei Kontakt mit Speichel müssen diese sofort desinfiziert werden.