Schutzmaßnahmen im Kindergarten: Einheitliche Regeln gefordert

Gewerkschaften und Arbeiterkammer fordern einheitliche Regeln für die österreichischen Kindergärten. Bisher herrsche völlige Unklarheit - vor allem im Bereich der Schutzmaßnahmen.

Hörmann: Kanzler Kurz ignoriere die Realität

"Wenn Bundeskanzler Sebastian Kurz davon spricht, in den österreichischen Kindergärten brauche es angesichts der aktuellen Situation keine Veränderungen und es könne so weiterlaufen wie bisher, dann ignoriert er die Realität und die Verunsicherung der Betroffenen angesichts der Corona-Krise", zeigten sich Christa Hörmann, Bundesfrauenvorsitzende der Gewerkschaft younion, und Barbara Teiber, Vorsitzende der Gewerkschaft GPA-djp, am Mittwoch in einer Aussendung überzeugt.