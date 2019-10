Gratis in Wien: Bei diesen Oktober-Events gibt es freien Eintritt

Mit dem Oktober hat auch der Herbst in Wien Einzug gehalten. Hier findet ihr wieder alle kostenlosen Veranstaltungen, die in diesem Monat auf euch warten.

Wir haben uns wieder auf die Suche nach den besten Veranstaltungen in Wien im Oktober gemacht, bei denen euer Geldbeutel dank freiem Eintritt geschont wird. Egal ob Ausstellung, Flohmarkt oder Messe - hier findet ihr die Highlights des Monats.

Wien: Diese Veranstaltungen locken im Oktober mit freiem Eintritt

26.09. bis 13.10.2019: Wiener Wiesn

Bis 13. Oktober feiert man im Prater bei der Wiener Wiesn ein ausgelassenes Oktoberfest. Zu gewissen Uhrzeiten ist der Eintritt in die Zelte kostenlos. Hier geht's zum kompletten Programm

01. bis 31.10.2019: Gratis-Aktionen der Wiener Einkaufsstraßen

Auch im Oktober 2019 planen die Wiener Einkaufsstraßen wieder einige Gratis-Aktionen. Hier der Überblick nach Bezirken

01. bis 31.10.2019: Gratis in die Wiener Museen

Wien strotzt nur so vor Museen, eine gewaltige Bandbreite an Dauer- und Sonderausstellungen wird kulturbegeisterten Besuchern dabei geboten. Sehr praktisch: Bei einer Vielzahl der Museen ist unter gewissen Voraussetzungen ein freier Eintritt möglich. Das Gratis-Angebot im Überblick

01. bis 31.10.2019: Offene und Historische Sternwarte

Die Kuffner Sternwarte bietet zu den Öffnungszeiten (So, Mo, Mi, Do) kostenlose Himmels-Beobachtungen und Gebäudeführungen an. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig, es wird um Spenden gebeten. Neu ist der wöchentlich stattfindende “International Monday”. Mehr zum kostenlosen Angebot

01. bis 31.010.2019: Besuch in den Wiener Bezirksmuseen

Jeder Wiener Bezirk hat sein eigenes Museum, das sich der Geschichte und den jeweiligen Besonderheiten widmet. Das gesammelte Wissen ist durch regelmäßig wechselnde Ausstellungen erlebbar. Der Eintritt in die Bezirksmuseen ist frei. Weitere Infos zu den Bezirksmuseen

01. bis 31.10.2019: Kunst im öffentlichen Raum erleben

In Wien lohnt es sich, mit offenen Augen durch die Stadt zu gehen. Sei es entlang von U-Bahnlinien, auf Plätzen oder in Form von Mahnmälern – hunderte Installationen beleben das Stadtbild und laden in der Hektik des Alltags zum kostenlosen Innehalten und Reflektieren ein. Zu den aktuellen Projekten

02. bis 13.10.2019: Ärzte ohne Grenzen-Ausstellung

Am Wiener Karlsplatz kann im Oktober die neue Freiluftausstellung "Ärzte ohne Grenzen aus nächster Nähe" besucht werden. Ein Ebola-Schutzanzug oder ein aufblasbarer OP-Saal machen die Arbeit der humanitären Organisation greifbar.

05.10.2019: Gratis-Schnupperklettern

Wer schon immer einmal sein Geschick beim Klettern ausprobieren wollte, sollte sich den 5. Oktober rot im Kalender anstreichen: Der Österreichische Touristenklub lädt zum kostenlosen Schnupperklettern in Wiens größte Indoor-Kletteranlage. Alle Infos dazu hier

05.10.2019: Reparaturfestival im 48er-Tandler

Beim Reparaturfestival bietet das Reparaturnetzwerk einen bunten Mix für Familien und Reparaturfreudige: eine Kleidertauschbörse, Wettbewerbe, Schaureparaturen von Profis, ein Kinderprogramm, Reparaturworkshops uvm. Auch Werner Gruber wird mit seiner "Physik der Reparatur" dabei sein.

05. und 06.10.2019: Erntedankfest im Böhmischen Prater

Erstmals lockt ein zünftiges Erntedankfest mit flotter Musik in den Böhmischen Prater in Wien-Favoriten. Zahlreiche Highlights warten dort.

05. und 06.10.2019: Bienenfest Am Himmel

Beim Bienenfest dreht sich alles um Wild- und Honigbienen, sowie um Hummeln. Es wird einen Bienenlehrpfad geben und die Möglichkeit, mit Imkern zu plaudern. Außerdem können Honigprodukte erworben werden.

05. und 06.10.2019: Nordrandsiedler Pfarrflohmarkt

Schnäppchenjäger aufgepasst: Am 5. und 6. Oktober 2019 findet wieder der 39. traditionelle Nordrandsiedler Pfarrflohmarkt statt. Rund um diesen wird ein Volksfest geboten.

05. und 06.10.2019: Wiener Freiwilligenmesse

Rund 100 gemeinnützige Organisationen und Initiativen aus den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen werden sich bei der Wiener Freiwilligenmesse bei freiem Eintritt im Wiener Rathaus präsentieren. Hier mehr dazu erfahren

05. und 06.10.2019: Sonnschein- und MondscheinBazar

Für alle Flohmarktliebhaber hält der Oktober ein besonderes Special bereit: Der Sonnschein- und MondscheinBazar rocken zwei Tage lang gemeinsam die METAStadt.

06.10.2019: Open House im Dschungel Wien

Der Dschungel Wien feiert sein 15-jähriges Bestehen und lädt am 6. Oktober zum Open House. Ein buntes Programm für Kinder und Familien wird geboten.

09. bis 13.10.2019: Urbanize Festival

Fünf Tage lang versucht das Wiener Urbanize-Festival "das Private öffentlich zu denken". Geboten werden Workshops, Führungen und viele Kulturevents. Mehr Infos dazu hier

11. bis 13.10.2019: Wiener Herbsttage

Im Palmenhaus im Burggarten findet jährlich eine Ausstellung rund um Pflanzen und Früchte statt. Ausgesuchte Aussteller bieten kulinarische Schmankerl an und Experten beraten in allen Gartenfragen. Das Programm 2019

12.10.2019: Tag der Psychologie

Mit dem Schwerpunkt "Psychologie bewegt - Wege zum körperlichen und geistigen Wohlbefinden" dreht sich am 12. Oktober im Wiener Rathaus alles um die enge Verbindung von Körper und Psyche. Neben Vorträgen renommierter Psychologen sind auch ein Activity Center, ein Poetry Slam und zahlreiche Übungen geplant. Hier mehr erfahren

15.10.2019: Kriminacht im Wiener Kaffeehaus

Bei der Kriminacht wird ganz Wien zur Krimibühne. In rund 40 verschiedenen Kaffeehäusern werden Auszüge aus Krimibüchern zum Besten gegeben. Krimifans können so entspannt bei einem typisch wienerischen Kaffee Mord- und Totschlag-Szenarien verfolgen.

20.10.2019: WUK Kindertag

Am Kindertag präsentiert sich die ganze Vielfalt des WUK im Zeichen der Kinder. Künstler, Kunst- und Handwerker, Tänzer und Artisten aus dem Haus gestalten einen spannenden und experimentierfreudigen Sonntag für kleine Menschen und ihre Erwachsenen. Hier geht's zum Programm

23. bis 26.10.2019: Seniorenmesse Lebenslust

Vier Tage lang bittet Veranstalter Reed Exhibitions die Senioren bei kostenlosem Eintritt in ein buntes Einkaufsparadies mit rund 200 Ausstellern, einer Bühnenshow mit wissenswerten Themen und einem Unterhaltungsprogramm der Extraklasse inklusive Stars aus TV und Radio.

25. und 26.10: Wiener Sicherheitsfest

Am "Wiener Sicherheitsfest" am Rathausplatz dreht sich auch dieses Jahr wieder alles um das Thema Sicherheit. Geboten wird die größte Sicherheitsleistungsschau Österreichs und informatives und spannendes Programm für die ganze Familie.