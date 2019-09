In Wien warten zahlreiche Flohmarkt-Highlights auf die Besucher.

In Wien warten zahlreiche Flohmarkt-Highlights auf die Besucher. ©pixabay.com (Themenbild)

Mondscheinbazar, Designbazar und Ladyfashion: Die Flohmarkt-Highlights in Wien

In den kommenden Wochen wird es tolle Flohmarkt-Highlights in Wien geben. Neben einem SonnscheinBazar und dem beliebten MondscheinBazar, starten auch der Designbazar sowie der Ladyfashion und der Minibazar in Wien durch.

Fans vom SonnscheinBazar können sich freuen, denn dieser findet ab sofort jeden Sonntag zwischen 10 und 16 Uhr in der META-Stadt statt.

Am 7. September startet wieder der MondscheinBazar in der Ottakringer Brauerei durch.

Sonnschein- und MondscheinBazar in der Wiener METAStadt

Am 5. und 6. Oktober gibt es ein besonderes Special. Denn dann werden der SonnscheinBazar und der MondscheinBazar gemeinsam die METAStadt rocken. 2 Tage voller Upcycling, stöbern, sammeln, suchen und finden.

Am 23. November wird der MONDSCHEINBAZAR noch einmal in der Ottakringer Brauerei gastieren.

LADYFASHION und MINIBAZAR in Wien

Der DESIGNBAZAR sowie der LADYFASHION und der MINIBAZAR werden am 21. September und 30, November in der MGC Messe zu Gast sein.

Alle Märkte finden Indoor mit toller Musik, chillige Atmosphäre, leckere Food Trucks und gekühlten Getränken statt.

>> Weitere Informationen findet Ihr unter mondscheinbazar.at!