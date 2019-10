1. Erntedankfest im Böhmischen Prater in Wien

Erstmals lockt dieses Wochenende ein zünftiges Erntedankfest mit flotter Musik in den Böhmischen Prater in Wien-Favoriten. Zahlreiche Highlights warten dort.

Der "Kulturverband Böhmischer Prater" veranstaltet am Samstag, 5. Oktober, sowie am Sonntag, 6. Oktober, erstmals ein zünftiges "Erntedankfest".

Einkaufen und schmausen beim Erntedankfest

Musikalische Unterhaltung im Böhmischen Prater

Im gemütlichen Saal "Tivoli" (10., Laaer Wald 30 c) gastiert am Samstag von 14.30 bis 18.30 Uhr die Musik-Gruppe "Sumawind" mit der Sängerin "Carmen". Am Sonntag steht der Wiener Musikus "Der Horst" (Horst Chmela junior) ab 13.00 Uhr als Gast-Künstler auf der Bühne und sorgt mit klingenden Kostproben aus seinem bunten Programm ("Die neue Welt", "Gib net auf", u.v.a.) für Kurzweil.