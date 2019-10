Freier Eintritt bei "Ärzte ohne Grenzen"-Ausstellung am Wiener Karlsplatz

Am Wiener Karlsplatz kann bis 13. Oktober die neue Freiluftausstellung "Ärzte ohne Grenzen aus nächster Nähe" besucht werden.

Mit einem Appell zum Hinsehen hat Laura Leyser, Geschäftsführerin von Ärzte ohne Grenzen Österreich, am Mittwoch am Wiener Karlsplatz die Ausstellung "Ärzte ohne Grenzen aus nächster Nähe" eröffnet. Die Freiluftausstellung kann bis 13. Oktober kostenlos besucht werden. Konkrete Beispiele wie ein Ebola-Schutzanzug oder ein aufblasbarer OP-Saal machen die Arbeit der humanitären Organisation greifbar.

Ärzte ohne Grenzen eröffneten Ausstellung am Wiener Karlsplatz

"Mit unserer Ausstellung laden wir die Menschen ein, für kurze Zeit in die Realität unserer Arbeit einzutauchen und unsere täglichen Herausforderungen, aber auch einige unserer Erfolgserlebnisse mit uns zu teilen", sagte Leyser bei der Eröffnung. "Wir freuen uns besonders, anlässlich des 25-jährigen Bestehens von Ärzte ohne Grenzen Österreich zu zeigen, wie unsere Hilfe konkret aussieht."

Ärzte ohne Grenzen Österreich wurde im Juni 1994 vom Arzt Clemens Vlasich mit einigen wenigen Gleichgesinnten gegründet. Inzwischen besteht das Team im Wiener Büro aus rund 80 Angestellten sowie rund 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die weltweit im Einsatz sind. Innerhalb der internationalen Organisation hat Ärzte ohne Grenzen Österreich längst eine tragende Rolle übernommen: In Wien werden wichtige Schulungen entwickelt, seit 2004 ist hier eine Abteilung angesiedelt, die Hilfsprogramme mit Blick auf künftige Verbesserungen evaluiert. Maßgeblich zur Qualitätssicherung trägt auch die "GIS-Unit" bei: Von Wien aus werden Teams auf der ganzen Welt mit satellitengestützten Geo-Daten versorgt - eine wichtige Hilfe, wenn es etwa darum geht, geeignete Standorte für Brunnenbohrungen zu finden.

Besucher erleben "Ärzte ohne Grenzen aus nächster Nähe"

Die Ausstellung "Ärzte ohne Grenzen aus nächster Nähe" besteht aus originalgetreu ausgestatteten Zelten und Holzbauten, die den Karlsplatz zwölf Tage in einen Mikrokosmos der humanitären Hilfe verwandeln. Die Besucher erfahren, wie Medikamente in Krisengebiete gelangen, wie Trinkwasser aufbereitet wird oder was bei der Durchführung von Impfkampagnen zu berücksichtigen ist.