Das Programm bei der Seniorenmesse Lebenslust in Wien

Die Lebenslust Messe in Wien bietet Senioren mit Vorträgen, zahlreichen Ausstellern, Unterhaltungsshows uvm. von 23. bis 26. Oktober wieder ein abwechslungsreiches Programm bei freiem Eintritt.

Die Messe Wien wird zum Einkaufsparadies für Senioren

Wissen und Spaß unter einem Dach

Wer es lieber ruhig angeht, versucht sich beim Preisschnapsen des Wiener Bezirksblattes oder tut gleich am Vormittag der Gesundheit etwas Gutes, beim gemeinsamen Walk in den grünen Prater mit dem Wiener Seniorenbund. Tanzbären und all jene, die es noch werden möchten, sind herzlich eingeladen, ihr Tanzbein gemeinsam mit Tanzprofi Eddy Franzen am Dance Floor zu schwingen.