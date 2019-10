Am Himmel in Wien-Döbling findet das Bienenfest 2019 statt.

Am Himmel in Wien: Das Bienenfest 2019

Am 5. und 6. Oktober 2019 wird wieder das traditionelle Bienenfest am Himmel in Wien veranstaltet. Hier das Programm im Detail.

Zwischen 12 und 17 Uhr findet das Bienenfest 2019 beim Lebensbaumkreis Am Himmel in Wien-Döbling statt. Hier dreht sich alles um Wild- und Honigbienen, sowie um Hummeln. Auf spielerische Weise möchte der Veranstalter, das Kuratorium Wald, auf die Gefährung der nützlichen Tierchen, ihren wichtigen Beitrag zur biologischen Vielfalt und die Wertschöpfung in der landwirtschaftlichen Produktion aufmerksam machen. Es wird einen Bienenlehrpfad geben und die Möglichkeit, mit Imkern zu plaudern. Außerdem können Honigprodukte von Met bis Propolis zu Abhofpreisen erworben werden. Schüler des Gymnasiums Sacre Coeur zeigen Besuchern im Forscherzelt das Leben im Glasbienenstock, Bienen unter dem Mikroskop und wie man seinen eigenen Lippenbalsam aus Honig herstellen kann. Als Andenken an das Bienenfest gibt es selbstgedrehte Kerzen.

Bienenfest 2019 Am Himmel in Wien: Programm-Highlights

Informativer Bienenlehrpfad

Bienenquiz und tollen Preisen

Bio-Imkerei-Markt: Qualitätsprodukte für zu Hause

Bienenstreicheln, Glasbienenstock uvm.

Spannende Bienendoku und selber forschen im Forscherzelt

Leseecke: Literatur zur Imkerei und den Bienen

Bienen beobachten beim bienenfreund.at

Bastelstationen und Schminkstand

Es wird gebeten, auf das Auto zu verzichten und mit den Wiener Öffis anzureisen. Die Buslinie 38A fährt bis zum Cobenzl. Alternativ dazu kann man auch eine Herbstwanderung auf den Himmel unternehmen.