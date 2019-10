ÖTK lädt in Wien zum Gratis-Schnupperklettern

Wer schon immer einmal sein Geschick beim Klettern ausprobieren wollte, sollte sich diesen Samstag rot im Kalender anstreichen: Der Österreichische Touristenklub lädt zum kostenlosen Schnupperklettern in Wiens größte Indoor-Kletteranlage.

Der Österreichische Touristenklub, kurz ÖTK, ist einer der ältesten und zugleich einer der beliebtesten alpinen Vereine Österreichs. Er wurde 1869 in Wien 1 gegründet und feiert heuer sein 150-jähriges Bestehen.

ÖTK-Bergsteigerschule: Lehrmeister von Reinhold Messner

Die Geschichte des ÖTK ist geprägt von Pioniergeist. Aus der im Jahr

1927 gegründeten Bergsteigerschule sind namhafte Alpinisten

hervorgegangen, von denen einige Weltruhm erlangten. Seit seiner

Gründung bietet der ÖTK, der mit Ausnahme Vorarlbergs in allen

Bundesländern mit Sektionen vertreten ist, Ausbildungslehrgänge an,

um Österreichs Bergwelt sicher erleben zu können. Heute umfasst

das Ausbildungsprogramm des ÖTK über 365 Kurse und Touren in

fünfzig Freizeitsportarten.