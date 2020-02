Eintritt frei: Diese kostenlosen Events locken in Wien im Februar

Wien hat im Februar wieder zahlreiche kostenlose Veranstaltungen für jeden Geschmack zu bieten. Hier findet ihr eine chronologische Übersicht.

Das Börserl schonen, aber trotzdem etwas erleben? Wir wissen, wann in Wien im Februar Events bei freiem Eintritt geboten werden und haben wieder die Highlights des Monats für euch zusammengetragen.

Diese Veranstaltungen in Wien sind im Februar gratis

05. bis 08.02.2020: Spieltage im Rathaus

Die wienXtra-spielebox kommt für vier Tage mit einer riesigen Spieleauswahl in das Rathaus. Familien dürfen sich auf Spiele-Neuheiten, Klassiker und Raritäten sowie eine Spiele-Erfinde-Werkstatt und Konsolenspiele freuen.

09.02.2020: "Heiß am Eis" beim Wiener Eistraum

Das Jubiläums-Event von "Heiß am Eis" musste sich zunächst dem Sturm beugen, findet nun aber am Sonntag, den 9. Februar, mit dem geplanten Programm am Wiener Eistraum statt.

14.02.2020: Valentinstags-Special im Tiergarten Schönbrunn

Am Valentinstag wird es im Tiergarten Schönbrunn wieder günstig: Bei der Nennung eines Kennworts bekommen Paare eine Eintrittskarte geschenkt. Zusätzlich wird eine einstündige kostenlose Führung zum Liebesleben der Tiere angeboten.

14.02.2020: 1+1-Aktion und Spezialführung im Leopold Museum

Zum Valentinstag gibt es für Verliebte die Möglichkeit, kulturelle Zeit zu zweit im Leopold Museum zu verbringen. Dank einer Aktion kann dabei sogar gespart werden.

14. und 16.02.2020: Welttag der Fremdenführer

Am 16. Februar findet der Welttag der Fremdenführer statt. An diesem Tag wird es in Wien Gratisführungen und -vorträge zum Thema "Auf der Wieden" geben. Am 14. Februar werden Gratis-Spezialführungen für blinde und sehschwache Besucher angeboten.

16.02.2020: Wiener Netze Familienfest

Die Wiener Netze und das Technische Museum Wien laden wieder zum Familienfest ein. Die Besucher können sich unter anderem auf Führungen und Mitmachstationen freuen. Freier Eintritt gegen Vorlage der Einladung.

21.02.2020: Free Friday Night im Oberen Belvedere

Weltberühmte Klassiker und wenig bekannte Depot-Schätze: Bei der Free Friday Night im Oberen Belvedere wird ein umfangreiches Programm bei freiem Eintritt geboten.

21.02.2020: Robotics Day Vienna

Beim "Robotics Day Vienna" können kleine Kinder Mini-Roboter basteln, die Größeren dürfen sich an einem Wettbewerb versuchen. Als Stargast tritt der "Hobbit" der TU Wien auf. Mehr Infos dazu hier.

22.02.2020: "Every Body In"-Festival

Ein Tag im Zeichen von Body Positivity wird im Februar in Wien gefeiert. Die Wäschemarke SKINY organisiert "Every Body In", Österreichs erstes Festival für Diversität und Körperkultur.

22.01. bis 01.03.2020: Wiener Eistraum

Ab 22. Jänner ist der 25. Wiener Eistraum vor dem Rathaus geöffnet. Am ersten und letzten Öffnungstag ist der Eintritt kostenlos. Alle Wiener Kindergärten, Horte und Schulen können außerdem an Schultagen (Mo-Fr) von 10.00-16.00 Uhr kostenlos Schlittschuhfahren. Das kostenlose "Last Minute"-Angebot gilt täglich ab 21.30 Uhr (bis 22.00 Uhr geöffnet).

25.02.2020: Große Faschingsparty im Meiselmarkt

Am Faschingsdienstag geht es im Meiselmarkt Shopping-Center rund: Bei freiem Eintritt wird ab 15.00 Uhr eine bunte Party samt Live-Bands, Krapfen, Schnitzeljagd und Kinderschminken gefeiert.

01. bis 29.02.2020: Gratis-Aktionen der Wiener Einkaufsstraßen

Die Wiener Einkaufsstraßen bieten auch in der Faschingszeit wieder ein dichtes Programm. Hier findet ihr einen Überblick nach Bezirken.

01. bis 29.02.2020: Gratis in die Wiener Museen

Wien strotzt nur so vor Museen, eine gewaltige Bandbreite an Dauer- und Sonderausstellungen wird kulturbegeisterten Besuchern dabei geboten. Sehr praktisch: Bei vielen Museen ist unter gewissen Voraussetzungen ein freier Eintritt möglich. Das Gratis-Angebot im Überblick

01. bis 29.02.2020: Offene und Historische Sternwarte

Die Kuffner Sternwarte bietet zu den Öffnungszeiten (So, Mo, Mi, Do) kostenlose Himmels-Beobachtungen und Gebäudeführungen an. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig, es wird um Spenden gebeten. Jeden Montag findet der "International Monday" statt. Mehr zum kostenlosen Angebot

01. bis 29.02.2020: Besuch in den Wiener Bezirksmuseen

Jeder Wiener Bezirk hat sein eigenes Museum, das sich der Geschichte und den jeweiligen Besonderheiten widmet. Das gesammelte Wissen ist durch regelmäßig wechselnde Ausstellungen kostenlos erlebbar. Weitere Infos zu den Bezirksmuseen

01. bis 29.02.2020: Kunst im öffentlichen Raum erleben

In Wien lohnt es sich, mit offenen Augen durch die Stadt zu gehen. Sei es entlang von U-Bahnlinien, auf Plätzen oder in Form von Mahnmälern – hunderte Installationen beleben das Stadtbild und laden in der Hektik des Alltags zum kostenlosen Innehalten und Reflektieren ein. Zu den aktuellen Projekten